Палата представників США розслідуватиме питання щодо імпічменту Байдена

Палата представників Конгресу США, яка фактично контролюється республіканцями, 13 грудня може проголосувати за офіційне розслідування щодо імпічменту президента-демократа Джо Байдена.

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Про це повідомляє Reuters, посилаючись на коментар помічника керівництва Республіканської партії.

Раніше в понеділок депутат від Республіканської партії заявив, що спікер Палати представників Майк Джонсон оприлюднив плани щодо голосування в четвер на закритій зустрічі, часові рамки, які також підтвердили інші республіканці.

Reuters пише, що республіканці в Палаті представників звинувачують президента та його родину в неправомірному отриманні прибутку від політичних рішень, у яких Байден брав участь як віце-президент під час правління президента Барака Обами в 2009-2017 роках.

Вони також звинуватили Міністерство юстиції США в неналежному втручанні в розслідування щодо сина президента бізнесмена Хантера Байдена. Міністерство юстиції заперечує правопорушення.

Конгресмен від Республіканської партії Келлі Армстронг у четвер представила 14-сторінкову резолюцію, яка дозволить повному складу Палати представників проголосувати за санкціонування розслідування.

Республіканці Палати представників поки що не змогли надати доказів, що пов’язують дії Байдена як віце-президента з бізнесом його сина, і малоймовірно, що Сенат, де Демократична партія Байдена має незначну більшість, проголосував би за засудження президента, якби Палата справді прийняла статті про імпічмент.

Нагадаємо, питання про можливий імпічмент Байдена вже неодноразово піднімалося в США, востаннє - 2 вересня цього року. Тоді Білий дім вів активну підготовку до можливого початку процедури імпічменту американського президента Джо Байдена та створив групу із двох десятків юристів, помічників законодавців та комунікаційників для відповіді на ймовірне розслідування, яке ініціювала Республіканська партія США.

При цьому, на початку року лютому лікарі оголосили 80-річного президента США Джо Байдена здоровим і "придатним до виконання обов’язків у повному обсязі" після медичного огляду.

Джерело фото: ua.depositphotos.com