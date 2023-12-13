Байден заявив, що підтримка України триватиме, але нічого не обіцяв

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що Америка твердо стоїть разом з людьми України, незмінно підтримує її та робитиме все можливе, щоб допомогти досягти перемоги у війні. Проте, він не став давати жодних обіцянок.

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Про це Байден розповів під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Американський лідер наголосив, що США хочуть, щоб Україна виграла цю війну. За його словами, перемога означає, що Україна залишається суверенною, незалежною державою, яка може сама себе обороняти і стримувати Росію.

Що стосується фінансової допомоги, за словами Байдена переговори тривають, але американський лідер не став давати обіцянок стосовно того, що "цей шлях буде подолано", проте робота триває. Він додав, що припинення підтримки України протирічить національним інтересам США і посилати ворогу такий сигнал не можна.

США стараються зробити все, щоб допомогти Україні зброєю та боєприпасами, проте без додаткового фінансування Америка не зможе нічого.

"Я не можу собі уявити, що ми навіть дійшли до цього моменту, а прихильники Росії навіть святкували таке рішення Конгресу. Хочу щоб ви розуміли, що я ніколи від України не відвернуся, як і наш народ. Ви маєте підтримку більшості (…) Дуже маленька частка не готова підтримувати Україну, але вони не говорять від більшості республіканців", - сказав Байден

Президент США додав, що від рішень, які будуть ухвалені зараз, залежатиме майбутнє на десятиліття вперед, зокрема у Європі.

"Ми бачили, що відбувається, коли диктатори не отримують покарання за смерті та руйнування, які вони спричинили. Вони йдуть далі. Загроза Америці, Європі та світу лише зростає. Я закликаю Конгрес вчинити правильно. Підтримати Україну й захистити свободу", – заявив він.

Надати не можна відмовити: що відбувається з допомогою від США

Додамо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що у зриві подальшої американської допомоги для України зацікавлені Росія, Іран і Китай. Блінкен зазначив, що адміністрація президента США Джо Байдена докладає все більших зусиль для того, щоб забезпечити Україні можливість вистояти.

У жовтні президент США Джо Байден подав до Конгресу запит щодо, зокрема, фінансування допомоги Україні й Ізраїлю та зміцнення безпеки американських кордонів. Загалом ішлося про 106 млрд доларів.

Внаслідок скептичного ставлення частини республканкців до нового фінансування України Палата представників США ухвалила законопроєкт щодо надання допомоги Ізраїлю в розмірі 14,3 млрд доларів без коштів для Києва.

Ще до цього рішення координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявляв, що Байден накладе вето на законопроєкт із допомогою тільки Ізраїлю.

Згодом Палата підтрималазаконопроєкт про продовження тимчасового фінансуванняуряду до 19 січня, яке не передбачає коштів ні для України, ні для Ізраїлю.