Без финансирования будет невозможно помочь Украине даже с ремонтом уже предоставленного вооружения, - Пентагон

Пентагон сообщил, что отсутствие финансирования влияет не только на возможность США отправлять вооружение Украине, но и на возможность оказания помощи в восстановлении уже переданного оружия.

Об этом на брифинге заявил спикер американского оборонного ведомства Патрик Райдер, передает Европейская правда.

По его словам, из-за отсутствия необходимого финансирования Пентагон не может выделять оружие из собственных резервов. Это усложняет способность удовлетворять важнейшие потребности Украины на поле боя, включая такие средства как артиллерийские снаряды, противотанковые средства и ракеты ПВО.

Райдер подчеркнул, что без дополнительного финансирования США не смогут предоставлять системы и оборудование для удовлетворения среднесрочных и долгосрочных потребностей и помогать Украине поддерживать в рабочем состоянии уже полученные системы.

Вместе с тем, представитель Пентагона добавил, что Пентагон продолжит сотрудничество с Конгрессом США и будет призывать как можно быстрее принять решение о дополнительном финансировании.

Помощь Украине от США

В октябре 2023 года президент США Джо Байден подал в Конгресс запрос о, в частности, финансировании помощи Украине и Израилю и укреплении безопасности американских границ. В общей сложности речь шла о $106 млрд. Что касается Украины, то для нее президент США предлагал выделить $61,4 млрд. Запрос включал пополнение военного оборудования страны, оказание помощи в сфере экономики и безопасности и поддержку беженцев в Штатах.

Однако этот законопроект провалил процедурное голосование в Сенате США. Республиканцы в Сенате заявили, что не поддержат его без более строгих мер безопасности на границе между США и Мексикой.

Заметим, что оборонная часть бюджета США уже была подписана Байденом в декабре 2023 года в законе об оборонных расходах — она содержит $300 млн для Украины.

В январе 2024 года Байден провел конфиденциальную встречу с лидерами Конгресса, чтобы объяснить им неотложную потребность Украины в дальнейшей помощи. Ожидается, что законодатели рассмотрят двухпартийное соглашение о финансировании Украины и безопасности границ уже на этой неделе.

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