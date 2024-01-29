Европа без США не справится с поддержкой Украины, - Зеленский

Если так произойдет и в США будет затягивание процессов поддержки Украины — это повлияет на объединенную Европу.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому каналу ARD.

"Европа одна не справится на том уровне, на котором Украина получала поддержку. Ни оружием, ни финансово", - подчеркнул президент.

По его словам, задержки с помощью США уже оказывают влияние на некоторых лидеров Евросоюза.

Как отметил Зеленский, если помощь не будет оказана, а Россия продвинется в Украине, в Европе и НАТО может произойти раскол, угрожающий "новым разделением мира".

"Здесь есть последовательные проблемы. Первое – это дефицит оружия, финансов в Украине. Второе – потеряется союз между США и Европой. Третье – Европа сама поймет, что это сигнал, что если Украина не выдержит и Путин пойдет вперед, это сигнал от США относительно того, что Европа останется наедине среди стран НАТО, кто будет противостоять РФ", – подчеркнул президент Украины.

Он добавил, что нужно верить в украинцев и в Украину.

"Верить в мир. И геополитически, и финансово можно остановить Россию. Не допустить разрушения Украины, уничтожения нашей нации. Не допустить глобальной миграции. Не допустить третью мировую войну", - убежден Зеленский.

Отметим, что президент Владимир Зеленский уверен, что Украина продолжит получать финансовую помощь от партнеров и надеется, что Соединенные Штаты Америки выполнят все договоренности. Также Украина не теряет надежду получить и обещанные 50 млрд евро от Европейского Союза.

Помощь от США

В октябре президент США Джо Байден подал в Конгресс запрос о финансировании помощи Украине и Израилю и укреплению безопасности американских границ. В общей сложности речь шла о 106 млрд долларов.

Около 14,3 млрд долларов в 2024 финансовом году было предложено выделить Израилю. Также Байден хотел получить более 9 млрд долларов на гуманитарную помощь, в том числе для Израиля и Газы, где население сталкивается с гуманитарным кризисом.

Что касается Украины, то для нее президент США предлагал выделить 61,4 млрд. долларов. Запрос включал в себя пополнение военного оборудования страны, оказание помощи в сфере экономики и безопасности и поддержку беженцев в Штатах.

Напомним, законопроект, предусматривавший выделение $110 млрд в помощь Украине, Израилю и Тайваню и другие цели, провалил процедурное голосование в Сенате США. Республиканцы в Сенате заявили, что не поддержат его без более строгих мер безопасности на границе между США и Мексикой.

Проблемная помощь от ЕС

Финансирование для Украины в размере 50 млрд евро обсуждалось в Европейском Союзе в течение нескольких месяцев. Предполагалось, что эти средства будут выделены на 2024-2027 годы. В пересчете на один год эта поддержка была бы меньше 18 млрд евро финансовой помощи, которую ЕС выделял на 2023-й.

Для того чтобы Венгрия не блокировала деньги для Украины, Европейская комиссия решила предоставить ей 10 млрд евро из "замороженных" ранее средств от Европейского союза.

Однако во время голосования за помощь, которое потребовало бы увеличения бюджета ЕС и требовало единодушия среди всех лидеров блока, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал соответствующее решение .

Позже Венгрия заявила о возможности снятия ее вето на 50 млрд евро помощи Украине, если финансирование будет пересматриваться каждый год.