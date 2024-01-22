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В Минобороны Великобритании призвали Европу предоставить Украине большее финансирование
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Европа должна активизироваться и предоставить Украине еще больше помощи.
Об этом он сказал в эфире BBC, сообщает The Guardian.
Он отметил, что, как и во всех других вопросах, Великобритания "уже проложила путь с пакетом в 2,5 млрд фунтов стерлингов". Также глава ведомства напомнил о соглашении о безопасности и сотрудничестве с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Сейчас не только США, но и Европа должны активизироваться и внести свой вклад, чтобы убедиться, что Украина может продолжать защищать себя", - добавил Шаппс.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
По словам Шаппса, Великобритания увеличила поддержку Украины до рекордного уровня, в то же время противодействуя хуситам в Красном море.
"Менее чем за 24 часа Соединенное Королевство приняло меры против хуситов и увеличило поддержку Украины до рекордного уровня. Таким образом мы развеяли надежды тиранов, таких как Путин, которые наивно верили, что нас могут отвлечь многочисленные кризисы. Великобритания может и будет действовать там, где нам нужно", - написал он в соцсети X (Twitter).
Соглашение по безопасности с Великобританией
12 января 2024 года президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение в сфере безопасности. Отмечается, что это первый договор безопасности в рамках договоренностей, которые были согласованы во время саммита НАТО в Вильнюсе между Украиной, членами G7 и присоединившимися к ним государствами.
По словам Зеленского, обязательства по безопасности Великобритании будут действовать до вступления Украины в НАТО.
Кроме того, в соглашении прописано, что оно будет действовать десять лет с возможностью продления. Если Украина вступит в НАТО до окончания этого периода, эти обязательства безопасности завершатся и будут инкорпорированы в систему Альянса. По информации "Бабель", документ предусматривает, что Лондон будет обмениваться с Киевом разведданными, помогать с кибербезопасностью, военной подготовкой и усилит оборонно-промышленное сотрудничество.
Впоследствии заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква сообщил, что некоторые западные партнеры уже также передали Украине тексты соглашений, подобные тому, которое было подписано с Великобританией.
Премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире единого телемарафона заявил, что Украина рассчитывает подписать соглашения о партнерстве в сфере безопасности еще с 30 странами.
Он отметил, что соглашение с Великобританией – первое, но не последнее. Оно стало эталоном, устанавливающим планку сотрудничества. В дальнейшем документы будут подписываться с другими государствами, поддержавшими "Совместную декларацию о поддержке Украины", в том числе со странами G7. Шмыгаль также обратил внимание, что документ имеет двусторонний формат, поэтому Украина также будет в течение 24 часов реагировать, если РФ захочет атаковать Британию.
Фото: ua.depositphotos.com