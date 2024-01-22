В Минобороны Великобритании призвали Европу предоставить Украине большее финансирование

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Европа должна активизироваться и предоставить Украине еще больше помощи.

Об этом он сказал в эфире BBC, сообщает The Guardian.

Он отметил, что, как и во всех других вопросах, Великобритания "уже проложила путь с пакетом в 2,5 млрд фунтов стерлингов". Также глава ведомства напомнил о соглашении о безопасности и сотрудничестве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Сейчас не только США, но и Европа должны активизироваться и внести свой вклад, чтобы убедиться, что Украина может продолжать защищать себя", - добавил Шаппс.

По словам Шаппса, Великобритания увеличила поддержку Украины до рекордного уровня, в то же время противодействуя хуситам в Красном море.

"Менее чем за 24 часа Соединенное Королевство приняло меры против хуситов и увеличило поддержку Украины до рекордного уровня. Таким образом мы развеяли надежды тиранов, таких как Путин, которые наивно верили, что нас могут отвлечь многочисленные кризисы. Великобритания может и будет действовать там, где нам нужно", - написал он в соцсети X (Twitter).

In less than 24 hours, the UK took action against the Houthis & uplifted our support to Ukraine to record levels.



In doing so we dashed the hopes of tyrants like Putin, who naively believed we could be distracted by multiple crises.



The UK can and will act wherever we need to. pic.twitter.com/UYMhE5kRSx — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) January 20, 2024

Соглашение по безопасности с Великобританией

12 января 2024 года президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение в сфере безопасности. Отмечается, что это первый договор безопасности в рамках договоренностей, которые были согласованы во время саммита НАТО в Вильнюсе между Украиной, членами G7 и присоединившимися к ним государствами.

По словам Зеленского, обязательства по безопасности Великобритании будут действовать до вступления Украины в НАТО.

Кроме того, в соглашении прописано, что оно будет действовать десять лет с возможностью продления. Если Украина вступит в НАТО до окончания этого периода, эти обязательства безопасности завершатся и будут инкорпорированы в систему Альянса. По информации "Бабель", документ предусматривает, что Лондон будет обмениваться с Киевом разведданными, помогать с кибербезопасностью, военной подготовкой и усилит оборонно-промышленное сотрудничество.

Впоследствии заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква сообщил, что некоторые западные партнеры уже также передали Украине тексты соглашений, подобные тому, которое было подписано с Великобританией.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире единого телемарафона заявил, что Украина рассчитывает подписать соглашения о партнерстве в сфере безопасности еще с 30 странами.

Он отметил, что соглашение с Великобританией – первое, но не последнее. Оно стало эталоном, устанавливающим планку сотрудничества. В дальнейшем документы будут подписываться с другими государствами, поддержавшими "Совместную декларацию о поддержке Украины", в том числе со странами G7. Шмыгаль также обратил внимание, что документ имеет двусторонний формат, поэтому Украина также будет в течение 24 часов реагировать, если РФ захочет атаковать Британию.

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