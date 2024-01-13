Соглашение с Великобританией. Украина уже получила тексты аналогичных документов от других стран, – ОП

Некоторые западные партнеры передали Украине тексты соглашений, подобные тому, которое было подписано с Великобританией. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква в эфире общенационального марафона.

По его словам, переговорная делегация Украины разрабатывает соответствующие тексты.

"Уверен, что в ближайшее время количество таких соглашений будет только расти", – высказался чиновник.

Жовква добавил, что соглашение с Британией имеет не только практическое и символическое значение, ведь в 2023 году транслировались сообщения, что об Украине якобы забыли.

"Видим, что происходит на 12-й день нового года. То, что произошло, – это был неприятный сюрприз для страны-агрессора", – отметил он.

Украина и Великобритания: о чем договорились?

12 января президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение в сфере безопасности.

В документе указано, что Лондон будет обмениваться с Киевом разведданными, помогать с кибербезопасностью, военной подготовкой и усилит оборонно-промышленное сотрудничество.

Кроме того, прописано, что в случае нового российского нападения Британия предоставит Украине необходимую поддержку в сфере безопасности и экономики, современное вооружение и введет санкции против агрессора.

Документ подписано в рамках договоренностей, согласованных во время саммита НАТО в Вильнюсе между Украиной, членами G7 и государствами, присоединившимися к ним.

Срок действия соглашения составляет 10 лет с возможностью продления. Если Украина вступит в НАТО до окончания этого периода, обязательства по безопасности будут завершены и будут инкорпорированы в систему Альянса.