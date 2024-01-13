Безпекова угода з Британією. Україна вже отримала тексти аналогічних документів від інших країн, – ОП

Деякі західні партнери передали Україні тексти угод, подібні до тієї, яку було підписано з Великою Британією. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква в ефірі загальнонаціонального марафону.

За його словами, переговорна делегація України опрацьовує відповідні тексти.

"Впевнений, що протягом найближчого часу кількість таких угод лише зростатиме", – висловився чиновник.

Жовква додав, що угода з Британією має не лише практичне, й символічне значення, адже у 2023 році транслювалися повідомлення, що про Україну нібито забули.

"Бачимо, що відбувається на 12-й день нового року. Те, що відбулося, – це був неприємний сюрприз для країни-агресора", – зазначив він.

Україна та Британія: про що домовилися?

12 січня президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали двосторонню угоду в сфері безпеки.

У документі вказано, що Лондон обмінюватиметься з Києвом розвідданими, допомагатиме з кібербезпекою, військовою підготовкою та посилить оборонно-промислову співпрацю.

Крім того, прописано, що в разі нового російського нападу Британія надасть Україні необхідну безпекову й економічну підтримку, сучасне озброєння та запровадить санкції проти агресора.

Документ підписано в рамках домовленостей, які було узгоджено під час саміту НАТО у Вільнюсі між Україною, членами G7 та державами, що до них приєдналися.

Термін дії угоди становить 10 років із можливістю продовження. Якщо Україна вступить у НАТО до закінчення цього періоду, безпекові зобов'язання завершаться і будуть інкорпоровані в систему Альянсу.