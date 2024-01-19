Великобритания опробовала лазерное оружие, которое может стать дешевой заменой ракет для ПВО

На военном полигоне Hebrides Range Великобритания впервые провела испытание новой лазерной системы DragonFire, представляющей мощное оружие против воздушных целей.

Об этом сообщает официальный сайт Министерства обороны Великобритании.

Согласно сообщению, новое оружие способно повысить точность вооруженных сил Великобритании. По словам британского министра обороны Гранта Шэппса, DragonFire сможет совершить революцию в боевом пространстве, снизив зависимость от дорогих боеприпасов и риск сопутствующего ущерба.

DragonFire. Фото: Министерство обороны Великобритании

Указывается, что дальность действия DragonFire засекречена, но он может поражать любую видимую цель. В ведомстве уточняют, что точность оружия эквивалентна попаданию в монету 1 фунт стерлингов с расстояния в 1 километр.

По словам разработчиков, DragonFire требует 10 секунд для запуска. Кроме того, он может стать долгосрочной, а самое главное – недорогой альтернативой в выполнении некоторых задач, выполняемых ракетами. Отмечается, что стоимость одного выстрела комплексом DragonFire составляет 10 фунтов (около $12).

Испытание DragonFire является важным шагом в постановке этой технологии на вооружение. И армия, и Королевский флот рассматривают возможность ее использование как часть будущих возможностей противовоздушной обороны.

Сообщается, что разработка лазерного комплекса DragonFire финансируется Министерством обороны Великобритании.