Велика Британія випробувала лазерну зброю, яка може стати дешевою заміною ракет для ППО

На військовому полігоні Hebrides Range Велика Британія вперше провела випробування нової лазерної системи DragonFire, яка представляє собою потужну зброю проти повітряних цілей.

Про це повідомляє офіційний сайт Міністерства оборони Великої Британії.

Згідно з повідомленням, нова зброя здатна підвищити точність збройних сил Великої Британії. За словами британського міністра оборони Гранта Шеппса, DragonFire зможе зробити революцію у бойовому просторі, знизивши залежність від дорогих боєприпасів і ризик супутніх збитків.

DragonFire. Фото: Міністерство оборони Великої Британії

Зазначається, що дальність дії DragonFire засекречена, але вона може вражати будь-яку видиму ціль. У відомстві уточнюють, що точність зброї еквівалентна попаданню в монету 1 фунт стерлінгів з відстані 1 кілометр.

За словами розробників, DragonFire потребує 10 секунд для запуску. Крім того, він може стати довгостроковою, а саме головне – недорогою альтернативою у виконанні деяких завдань, які виконують ракети. Зазначається, що вартість одного пострілу комплексом DragonFire становить 10 фунтів (близько $12).

Випробування DragonFire є важливим кроком у постановці цієї технології на озброєння. І армія, і Королівський флот розглядають можливість її використання як частини майбутніх можливостей протиповітряної оборони.

Повідомляється, що розробка лазерного комплексу DragonFire фінансується Міністерством оборони Британії.