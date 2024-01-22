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У Міноборони Великої Британії закликали Європу надати Україні більше фінансування

флаги, прапори
Фото: Depositphotos

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що Європа повинна активізуватися і надати Україні ще більше допомоги.

Про це він сказав в ефірі BBC, повідомляє The Guardian.

Він зазначив, що, як і у всіх інших питаннях, Велика Британія "вже проклала шлях із пакетом у 2,5 млрд фунтів стерлінгів". Також голова відомства нагадав про угоду про безпеку і про співпрацю з президентом України Володимиром Зеленський.

"Зараз не лише США, а й Європа мають активізуватися та зробити свій внесок, щоб переконатися, що Україна може продовжувати захищати себе", - додав Шаппс.

За словами Шаппса, Велика Британія збільшила підтримку України до рекордного рівня, в той самий час протидіючи хуситам у Червоному морі.

"Менш ніж за 24 години Сполучене Королівство вжило заходів проти хуситів і збільшило підтримку України до рекордного рівня. Таким чином ми розвіяли надії тиранів, таких як Путін, які наївно вірили, що нас можуть відволікти численні кризи. Велика Британія може і діятиме там, де нам потрібно", - написав він у соцмережі X (Twitter).

Безпекова угода з Великою Британією

12 січня 2024 року президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали двосторонню угоду в сфері безпеки. Зазначається, що це перший безпековий договір у рамках домовленостей, які було узгоджено під час саміту НАТО у Вільнюсі між Україною, членами G7 та державами, що до них приєдналися.

За словами Зеленського, безпекові зобов’язання Великої Британії за діятимуть до вступу України в НАТО.

Крім того, в угоді прописано, що вона діятиме десять років з можливістю продовження. Якщо Україна вступить у НАТО до закінчення цього періоду, ці безпекові зобов'язання завершаться і будуть інкорпоровані в систему Альянсу. За інформацією "Бабель", документ передбачає, що Лондон обмінюватиметься з Києвом розвідданими, допомагатиме з кібербезпекою, військовою підготовкою та посилить оборонно-промислову співпрацю.

Згодом заступник голови Офісу президента Ігор Жовква повідомив, що деякі західні партнери вже також передали Україні тексти угод, подібні до тієї, яку було підписано з Великою Британією.

А прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі єдиного телемарафону заявив, що Україна розраховує підписати угоди про партнерство у сфері безпеки ще з 30 країнами.

Він зазначив, що угода з Великою Британією – перша, але не остання. Вона стала еталоном, який встановлює планку співробітництва. Надалі документи підписуватимуться з іншими державами, які підтримали "Спільну декларацію про підтримку України", серед них – країни G7. Шмигаль також звернув увагу, що документ має двосторонній формат, тому Україна також протягом 24 годин реагуватиме, якщо РФ захоче атакувати Британію.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ольга Колесніченко