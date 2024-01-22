У Міноборони Великої Британії закликали Європу надати Україні більше фінансування

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що Європа повинна активізуватися і надати Україні ще більше допомоги.

Про це він сказав в ефірі BBC, повідомляє The Guardian.

Він зазначив, що, як і у всіх інших питаннях, Велика Британія "вже проклала шлях із пакетом у 2,5 млрд фунтів стерлінгів". Також голова відомства нагадав про угоду про безпеку і про співпрацю з президентом України Володимиром Зеленський.

"Зараз не лише США, а й Європа мають активізуватися та зробити свій внесок, щоб переконатися, що Україна може продовжувати захищати себе", - додав Шаппс.

За словами Шаппса, Велика Британія збільшила підтримку України до рекордного рівня, в той самий час протидіючи хуситам у Червоному морі.

"Менш ніж за 24 години Сполучене Королівство вжило заходів проти хуситів і збільшило підтримку України до рекордного рівня. Таким чином ми розвіяли надії тиранів, таких як Путін, які наївно вірили, що нас можуть відволікти численні кризи. Велика Британія може і діятиме там, де нам потрібно", - написав він у соцмережі X (Twitter).

In less than 24 hours, the UK took action against the Houthis & uplifted our support to Ukraine to record levels.



In doing so we dashed the hopes of tyrants like Putin, who naively believed we could be distracted by multiple crises.



The UK can and will act wherever we need to. pic.twitter.com/UYMhE5kRSx — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) January 20, 2024

Безпекова угода з Великою Британією

12 січня 2024 року президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали двосторонню угоду в сфері безпеки. Зазначається, що це перший безпековий договір у рамках домовленостей, які було узгоджено під час саміту НАТО у Вільнюсі між Україною, членами G7 та державами, що до них приєдналися.

За словами Зеленського, безпекові зобов’язання Великої Британії за діятимуть до вступу України в НАТО.

Крім того, в угоді прописано, що вона діятиме десять років з можливістю продовження. Якщо Україна вступить у НАТО до закінчення цього періоду, ці безпекові зобов'язання завершаться і будуть інкорпоровані в систему Альянсу. За інформацією "Бабель", документ передбачає, що Лондон обмінюватиметься з Києвом розвідданими, допомагатиме з кібербезпекою, військовою підготовкою та посилить оборонно-промислову співпрацю.

Згодом заступник голови Офісу президента Ігор Жовква повідомив, що деякі західні партнери вже також передали Україні тексти угод, подібні до тієї, яку було підписано з Великою Британією.

А прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі єдиного телемарафону заявив, що Україна розраховує підписати угоди про партнерство у сфері безпеки ще з 30 країнами.

Він зазначив, що угода з Великою Британією – перша, але не остання. Вона стала еталоном, який встановлює планку співробітництва. Надалі документи підписуватимуться з іншими державами, які підтримали "Спільну декларацію про підтримку України", серед них – країни G7. Шмигаль також звернув увагу, що документ має двосторонній формат, тому Україна також протягом 24 годин реагуватиме, якщо РФ захоче атакувати Британію.

Фото: ua.depositphotos.com