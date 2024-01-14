Шмигаль назвав кількість країн, із якими Україна хоче підписати безпекові угоди

Україна розраховує підписати угоди про партнерство у сфері безпеки ще з 30 країнами. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі єдиного телемарафону.

Він зазначив, що угода з Великою Британією – перша, але не остання. Вона стала еталоном, який встановлює планку співробітництва. Надалі документи підписуватимуться з іншими країни, які підтримали "Спільну декларацію про підтримку України", серед них – країни G7.

За словами Шмигаля, поточні 10-річні домовленості з Британією можливо продовжувати до 100 років.

"Важливий момент, що фінансова підтримка передбачається не лише на один рік, а протягом усіх 10 років дії цієї угоди, і далі після завершення 10-річного терміну", – додав очільник уряду.

При цьому він звернув увагу, що документ має двосторонній формат, тому Україна також протягом 24 годин реагуватиме, якщо РФ захоче атакувати Британію.

Україна та Британія: про що домовилися?

12 січня президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали двосторонню угоду в сфері безпеки.

У документі вказано, що Лондон обмінюватиметься з Києвом розвідданими, допомагатиме з кібербезпекою, військовою підготовкою та посилить оборонно-промислову співпрацю.

Крім того, прописано, що в разі нового російського нападу Британія надасть Україні необхідну безпекову й економічну підтримку, сучасне озброєння та запровадить санкції проти агресора.

Документ підписано в рамках домовленостей, які було узгоджено під час саміту НАТО у Вільнюсі між Україною, членами G7 та державами, що до них приєдналися.

Термін дії угоди становить 10 років із можливістю продовження. Якщо Україна вступить у НАТО до закінчення цього періоду, безпекові зобов'язання завершаться і будуть інкорпоровані в систему Альянсу.