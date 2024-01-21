Зеленский не видит необходимости мобилизовать полмиллиона человек

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за "умный и справедливый" закон о мобилизации, но не видит необходимости мобилизовать полмиллиона человек.

Об этом Зеленский заявил в интервью телеканалу Channel 4 News.

По словам гаранта, на фронте много военных, находящихся там с начала полномасштабной войны. Все они заслуживают отдыха.

"Справедливо заменить, справедливо отдохнуть. Несправедливо обходить, когда кто-то за тебя погибает, и справедливо, что человек должен знать, куда он идет, на сколько, насколько его подготовят", - сказал президент.

Он добавил, что очень важно – готовить людей, а не отправлять сразу на передовую, потому что они – не мясо, а люди.

Следует также, по словам главы государства, говорить, куда пойдут люди, потому что "они не могут идти прямо в темноте и не знать, куда и на сколько идут".

"Люди — это не мясо. Важно сказать, куда человек идет, что он будет тренирован, что у него будет достаточно всего. Если не хватает людей натренированных, профессиональных, то нужно дать военным инструмент в виде мобилизации, чтобы они могли мобилизовать часть общества и подготовить, а не бросать их на поле боя", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что законопроект о мобилизации очень важен, но он должен быть справедливым.

В то же время Зеленский заявил, что мобилизация, вероятно, будет меньше, чем 500 000 человек.

"Я пока не вижу необходимости мобилизовать 500 000 тысяч человек. Не потому, что мне хочется кому-то понравиться, а потому что это люди, жизнь. Я не увидел сегодня достаточно понятных деталей, чтобы сказать: полмиллиона нужно мобилизовать. А третье, это деньги. И как бы кто ни относился, все эти финансы не приходят от партнеров. Все это дает украинский бюджет", - подчеркнул Зеленский.

Военные просят мобилизовать еще до 500 тысяч человек

Военное руководство Украины в конце ноября инициировало в рамках комплексного плана мобилизации призыв в Сила обороны до 500 тысяч человек. Однако пока нет понимания как будут происходить демобилизационные процессы и из каких источников мобилизация будет финансироваться. Об этом рассказал на пресс-конференции президент Владимир Зеленский.

Верховная Рада уже уменьшила призывной возраст в Украине с 27 до 25 лет. Однако эти изменения в законе №9281 еще не вступили в силу, поскольку его еще не подписал президент Владимир Зеленский.

Зеленский также сообщил, что не одобрит закон о мобилизации женщин и подписывать его не будет.

Также Министерство обороны в этом году хочет призвать на военную службу мужчин, проживающих за границей.

Мобилизация в Украине: провал законопроекта от правительства

Напомним, 25 декабря Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы" (№10378), содержащий жесткие ограничения для уклонистов.

Кроме того, что в проекте предусматривается отмена такого понятия как "ограниченно пригодный к военной службе", в нем предлагается уменьшить призывной возраст с 27 до 25 лет, ограничить права граждан, уклоняющихся от взятия на военный учет и прохождение военной службы и т.д.

Также в законопроекте отмечалось, что военнообязанных и резервистов, вовремя не прибывших в воинские части, будут вносить в Единый реестр должников. Также к ним, как предлагает документ, будут применяться временные ограничения посредством ограничения права на пользование и распоряжение средствами.

Этот документ вызвал множество обсуждений и дискуссий среди политических представителей и общественности. В частности, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что законопроект, предложенный Кабинетом министров, содержит нормы, противоречащие Конституции Украины.

Также Антикоррупционный комитет Верховной Рады нашел в законопроекте о мобилизации №10378 определенные положения, которые могут способствовать коррупционным рискам.

В итоге 11 декабря глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия сообщил, что законопроект вернули правительству на доработку.

Впрочем, представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук отметил, что это правительство отозвало документ. Слова Мельничука подтверждает и информация в карточке законопроекта на сайте парламента, где указан статус "Проект отозван".

Министерство обороны Украины подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации. В документе учтены все предложения, согласованные с депутатами на заседаниях Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке.

Правительство внесет новую редакцию законопроекта о мобилизации в Верховную Раду в ближайшее время.

Как рассказал народный депутат Украины Ярослав Железняк, в январе депутаты могут рассмотреть законопроект об изменениях по мобилизации.