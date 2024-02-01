Деньги от США: в Конгрессе могут разделить вопросы помощи Украине и усиление границы

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что программу финансирования национальной безопасности США, включающую помощь Украине, разделят из-за вопросов пограничной политики.

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Об этом сообщает The Hill.

Издание, ссылаясь на свои источники, пишет о том, что Джонсон сказал трем лидерам парламентов стран Балтии, что вопросы дальнейшей финансовой помощи Украине могут отдельно вынести на голосование.

Такое решение будет зависеть от текста соглашения об усилении границы с Мексикой, над которым сейчас работают в Сенате США.

Сейчас в США продолжаются дискуссии по реформе иммиграционной политики, которая включена в законопроект, предусматривающий выделение $110 млрд в помощь Украине, Израилю Тайваню и защите границы.

В то же время представитель Джонсона Радж Шах отметил, что эти комментарии были сделаны "в гипотетическом контексте".

В свою очередь спикер парламента Эстонии Лаури Гуссар заявил, что спикер Палаты представителей выразил "готовность" оказать помощь США Украине, отметив, что "должен быть способ найти решение проблем".

"Он выразил готовность работать над решением вопроса, чтобы продлить помощь Украине", - сказал Гусар.

Ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что в вопросах национальной безопасности собирается отстаивать в первую очередь защиту границы, а не финансовую помощь Украине.

"Мы должны знать, что Украина не станет следующим Афганистаном. И у многих американцев есть вопрос, почему это продолжается без надлежащих ответов. Но до того, как хотя бы начать говорить об Украине, я скажу президенту — граница, граница, граница. Мы должны решить собственные проблемы, прежде чем делать что-то еще", - сказал он.

Помощь от США

В октябре президент США Джо Байден подал в Конгресс запрос в частности, финансирование помощи Украине и Израилю и укрепление безопасности американских границ. В общей сложности речь шла о 106 млрд долларов.

Около 14,3 млрд долларов в 2024 финансовом году было предложено выделить Израиль. Также Байден хотел получить более 9 млрд долларов на гуманитарную помощь, в том числе для Израиля и Газы, где население сталкивается с гуманитарным кризисом.

Что касается Украины, то для нее президент США предлагал выделить 61,4 млрд. долларов. Запрос включал в себя пополнение военного оборудования страны, оказание помощи в сфере экономики и безопасности и поддержку беженцев в Штатах.

Напомним, законопроект, предусматривавший выделение $110 млрд в помощь Украине, Израилю и Тайваню и другие цели, провалил процедурное голосование в Сенате США. Республиканцы в Сенате заявили, что не поддержат его без более строгих мер безопасности на границе между США и Мексикой.