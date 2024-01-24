Комітет Сенату США прийняв законопроєкт, який допоможе конфіскувати активи РФ

Комітет Сенату США 24 січня схвалив законопроєкт, який допоможе Сполученим Штатам конфіскувати заморожені російські активи та передати їх Україні для повоєнної відбудови країни.

Про це пише видання Reuters.

Повідомляється, що 20 членів комітету із закордонних справ проголосували за безпрецедентний "Закон про відновлення економічного процвітання та можливостей (REPO) для українців". Якщо його схвалить Палата представників і підпише президент Джо Байден, це відкриє шлях для першого в історії Вашингтона арешту активів центрального банку країни, з якою США не перебуває у стані війни.

Голова комітету Демократичної партії із закордонних справ сенатор Бен Кардін заявив, що він має широку підтримку як з боку демократів, так і республіканців у Сенаті та Палаті представників, а також з боку адміністрації Байдена.

"Україна перебуває на межі захоплення Росією, якщо ми не надамо їм необхідної допомоги... і ми всі знаємо, що це не закінчиться Україною", — сказав він перед голосуванням.

Reuters пише, що комітет у закордонних справах Палати представників прийняв аналогічний законопроект, також за підтримки обох партій.

Прихильники законопроекту визнали новаторський характер закону і вважають, що він повинен серйозно вдарити по РФ.

"Це має на меті стати великим ударом. Це новий спосіб нападу на країну, яка не веде себе належним чином", — сказав сенатор-республіканець Джим Ріш.

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні відреагував на прийняття законопроєкту та назвав конфіскацію активів - справедливою.

"Є важливе рішення сенатського комітету Сполучених Штатів щодо конфіскації російських активів – цілком справедливого кроку. Росія повинна найбільше відчувати реальну ціну її агресії, і ми в Україні справді вдячні всім, хто допомагає пошуку, замороженню та підготовці конфіскації активів Російської держави та пов’язаних із нею осіб. Я дякую всім у Конгресі США, хто дбає про захист справедливості", - сказав він.

Зазначимо, лідери G7 давно стверджують, що за міжнародним правом Росія зобов’язана припинити війну та заплатити за завдані нею збитки, які, за даними Світового банку, уже перевищують 400 мільярдів доларів.

Конфіскація заморожених активів РФ

Нагадаємо, ЄС, США, Японія та Канада заморозили близько 300 мільярдів доларів активів російського центрального банку у 2022 році, коли Росія вторглася в Україну. Лише приблизно 6 мільярдів доларів зберігається в Сполучених Штатах.

У Сполучених Штатах розглядають юридичні підстави, на основі яких США та Європа зможуть передати Україні близько 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, більша частина з них знаходиться в Європі, а не в США.

Наразі Сполучені Штати вирішили передати Україні активи, конфісковані у російських олігархів, які потрапили під санкції. Ці кошти будуть використовуватися для підтримки українських військових ветеранів.

Кілька тижнів тому американські сенатори представили законопроєкт, який дозволяє швидше конфіскувати такі активи. Крім того, документ гарантує, що всі кошти, одержані від конфіскації активів, будуть спрямовані на відновлення України.

При цьому, у Євросоюзі місяцями обговорюють можливість передачі Україні прибутку, отриманого від таких активів.

Нещодавно верховний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель повідомив, що країни-члени ЄС дійшли згоди стосовно використання коштів, отриманих від відсотків від заморожених активів Росії.

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