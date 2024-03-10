США и Япония обсуждают оборонное сотрудничество для помощи Украине

Япония и США обсуждают сотрудничество в военной сфере в попытке предоставить Украине больше боеприпасов и расширить возможности азиатской страны по ремонту американских военных кораблей и реактивных истребителей.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на японское издание Yomiuri.

Союзники пытаются договориться о саммите 10 апреля в Вашингтоне между японским премьер-министром Фумио Кисидой и президентом США Джо Байденом.

Как пишет Bloomberg, ключевой темой саммита станет поиск путей, посредством которых Япония могла бы помочь расширить арсенал вооружений США. Американские производители оружия прилагают все усилия, чтобы поставлять оружие, начиная от артиллерийских снарядов и до систем противовоздушной обороны, которые Вашингтон пообещал выделить Украине для борьбы с российским вторжением.

Япония, принявшая пацифистскую конституцию после поражения во Второй мировой войне, предоставила Украине нелетальную помощь, а также кредитные гарантии на миллиарды долларов, но не оружие. Ослабление ограничений Токио на военный экспорт может помочь США и европейским странам отправлять оружие в Украину в краткосрочной перспективе, в то время как в долгосрочной перспективе - расширить возможности для Японии продавать оружие за границу.

В декабре японское правительство объявило, что разрешит продажу оружия, произведенного по лицензии, обратно в страну происхождения и будет экспортировать ракеты Patriot своему единственному военному союзнику. Этот шаг увеличит количество перехватчиков, доступных США, что даст Вашингтону больше гибкости в поддержке противовоздушной обороны Украины.

Ожидается, что Кисида и Байден углубят отношения между своими странами и рассмотрят способы укрепления цепочки поставок оборонного оборудования с учетом роста влияния Китая.

Помощь Украине от Японии

Япония продолжает активно помогать Украине в трудные времена. В ноябре 2022 года правительство Японии приняло решение о предоставлении Украине грантовой помощи в виде генераторов и ламп на солнечных батареях на общую сумму $2,57 млн.

В январе 2023 года Япония выделила $95 млн на восстановление критической инфраструктуры Украины, а в марте 2023 года стало известно о выделении нового пакета гуманитарной помощи в размере $470 млн. Кроме финансовой помощи, Япония передала Украине 100 военных транспортных средств, в том числе грузовики и внедорожники, а также систему для обнаружения дронов.

В декабре 2023 года стало известно, что Япония решила изменить свое законодательство, запрещающее любой экспорт оружия японского производства, и начнет поставлять в Европу оружие собственного производства и ракеты для ПВО. По словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, если японские ракеты к системам Patriot попадут в Европу, то с большой вероятностью их сможет получить и Украина.

Помощь Украине от США задерживается

Напомним, оппозиция республиканцев в Палате представителей угрожает провалить одобрение пакета помощи Украине и Израилю на сумму $95 млрд, который Сенат подавляющим большинством голосов принял 13 февраля.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявлял, что в вопросах национальной безопасности намерен отстаивать в первую очередь защиту границы, а не финансовую помощь Украине.

Также двухпартийная группа из восьми законодателей Палаты представителей обнародовала 16 февраля обновленное предложение по финансированию военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Вместо обещанных 60 миллиардов, как было ранее, законопроект предусматривает выделение для Украины только $47,7 млрд. Из этой суммы $13,8 млрд будет направлено на подписание Пентагоном контрактов с американскими оборонными компаниями на поставку Киеву нового оружия и оборудования.

Также ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность использования около $200 млн из финансирования Пентагона для оказания оперативной помощи Украине.

Недавно стало известно, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон и главы ключевых комитетов Палаты представителей, занимающихся вопросами национальной безопасности, работают над разработкой собственного пакета помощи Украине.

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