США та Японія обговорюють оборонну співпрацю для допомоги Україні

Японія та США обговорюють співпрацю у військовій сфері у спробі надати Україні більше боєприпасів та розширити можливості азіатської країни з ремонту американських військових кораблів та реактивних винищувачів.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на японське видання Yomiuri.

Союзники намагаються домовитися про саміт 10 квітня у Вашингтоні між японським прем'єр-міністром Фуміо Кісідою та президентом США Джо Байденом.

Як пише Bloomberg, ключовою темою саміту стане пошук шляхів, за допомогою яких Японія могла б допомогти розширити арсенал озброєнь США. Американські виробники зброї докладають усіх зусиль, щоб постачати зброю, починаючи від артилерійських снарядів і до систем протиповітряної оборони, які Вашингтон пообіцяв виділити Україні для боротьби з російським вторгненням.

Японія, яка прийняла пацифістську конституцію після поразки у Другій світовій війні, надала Україні нелетальну допомогу, а також кредитні гарантії на мільярди доларів, але не зброю. Послаблення обмежень Токіо на військовий експорт може допомогти США та європейським країнам відправляти зброю в Україну у короткостроковій перспективі, тоді як у довгостроковій перспективі - розширити можливості для Японії продавати зброю за кордон.

У грудні японський уряд оголосив, що дозволить продаж зброї, виробленої за ліцензією, назад у країну походження і експортуватиме ракети Patriot своєму єдиному військовому союзнику. Цей крок збільшить кількість перехоплювачів, доступних США, що дасть Вашингтону більше гнучкості у підтримці протиповітряної оборони України.

Очікується, що Кісіда та Байден поглиблять відносини між своїми країнами та розглянуть способи зміцнення ланцюжка постачання свого оборонного обладнання з урахуванням зростання впливу Китаю.

Допомога Україні від Японії

Японія продовжує активно допомагати Україні у важкі часи. У листопаді 2022 року уряд Японії ухвалив рішення про надання Україні грантової допомоги у вигляді генераторів і ламп на сонячних батареях на загальну суму $2,57 млн.

У січні 2023 року Японія виділила $95 млн на відновлення критичної інфраструктури України, а у березні 2023 року стало відомо про виділення нового пакету гуманітарної допомоги у розмірі $470 млн. Крім фінансової допомоги, Японія передала Україні 100 військових транспортних засобів, зокрема вантажівки і позашляховики, а також систему для виявлення дронів.

У грудні 2023 року стало відомо, що Японія вирішила змінити своє законодавство, яке забороняє будь-який експорт зброї японського виробництва, і почне постачати до Європи зброю власного виробництва та ракети для ППО. За словами секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Олексія Данілова, якщо японські ракети до систем Patriot потраплять у Європу, то з великою ймовірністю їх зможе отримати і Україна.

Допомога Україні від США затримується

Нагадаємо, опозиція республіканців у Палаті представників загрожує провалити схвалення пакету допомоги Україні та Ізраїлю на суму $95 млрд, який Сенат переважною більшістю голосів ухвалив 13 лютого.

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявляв, що у питаннях національної безпеки збирається обстоювати в першу чергу захист кордону, а не фінансову допомогу Україні.

Також двопартійна група з восьми законодавців Палати представників оприлюднила 16 лютого оновлену пропозицію щодо фінансування військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Замість обіцяних 60 мільярдів, як було раніше, законопроект передбачає виділення для України лише $47,7 млрд. З цієї суми $13,8 млрд буде спрямовано на підписання Пентагоном контрактів з американськими оборонними компаніями на постачання Києву нової зброї та обладнання.

Також раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість використання близько $200 млн з фінансування Пентагону для надання оперативної допомоги Україні.

Нещодавно стало відомо, що спікер Палати представників Майк Джонсон та голови ключових комітетів Палати представників, які займаються питаннями національної безпеки, працюють над розробкою власного пакету допомоги Україні.

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