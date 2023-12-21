Данілов анонсував "приємні новини" щодо постачання Україні боєприпасів

Останнім часом українська промисловість спільно з союзниками почали активно нарощувати виробництво боєприпасів для артилерії і найближчим часом можна чекати приємних новин з цього приводу.

Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов під час телемарафону.

"На сьогодні розгортається виробництво і в країнах-партнерах. Більш того я не можу багато видавати інформації відносно того що відбувається на території нашої країни, але там невеликий спойлер: можу сказати що найближчим часом у нас будуть дуже приємні новини", - сказав Данілов.

Він зауважив, що в цьому секторі працюють не лише підприємства державної форми власності, а й працюють приватні компанії. Виробники чудово розуміють, що у найближчі 10-20 років світ буде знаходитися в турбулентності і все те що стосується військово-промислового комплексу буде не буде зайвим на міжнародних ринках.

Окрім цього, Данілов підкреслив, що рішення Японії змінити своє законодавство і почати постачати до Європи зброю власного виробництва та ракети для ППО - це історичний момент.

"Історично так склалося, що Японія після Другої світової війни прийняла законодавство, яке забороняє будь-який експорт зброї японського виробництва. Зараз відбувається історичний момент, коли Японія буде повертатися на цей ринок. Наразі вона законодавчо вирішує, що японська зброя може бути в інших країнах світу", - зазначив Данілов.

Якщо японські ракети до систем Patriot потраплять у Європу, то з великою ймовірністю їх зможе отримати і Україна. Особливо враховуючи те, що нашій країні дані ракети є чи не найнеобхіднішими.

За його словами, Японія є дуже потужною промисловою країною з великим потенціалом і залучення її до процесів захисту демократії буде доречним та важливим.

Виробництво снарядів в Україні

Налагодження спільного випуску озброєння Україною та США обговорюється вже не вперше. У вересні президент України Володимир Зеленський здійснив візит у Вашингтон. За результатами поїздки він заявив, що країни спільно вироблятимуть системи протиповітряної оборони.

Додамо, Україна домовилася з двома американськими провідними компаніями про спільне виробництво боєприпасів калібру 155 міліметрів.

"Щоб розпочати це виробництво, нам потрібні технології, якими володіють наші партнери. Україна ніколи не виробляла ці калібри, ви це знаєте. Тому чим раніше ми починаємо, тим раніше в нас будуть ці рішення і запрацюють для Сил оборони", – розповів міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.