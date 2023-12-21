Данилов анонсировал "приятные новости" по поставкам Украине боеприпасов

В последнее время украинская промышленность совместно с союзниками начала активно наращивать производство боеприпасов для артиллерии и в ближайшее время можно ожидать приятных новостей по этому поводу.

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в ходе телемарафона.

"На сегодняшний день разворачивается производство и в странах-партнерах. Более того я не могу много выдавать информации относительно происходящего на территории нашей страны, но там небольшой спойлер: могу сказать, что в ближайшее время у нас будут очень приятные новости", - сказал Данилов.

Он отметил, что в этом секторе работают не только предприятия государственной формы собственности, но и частные компании. Производители прекрасно понимают, что в ближайшие 10-20 лет мир будет находиться в турбулентности и все то, что касается военно-промышленного комплекса, будет не лишним на международных рынках.

Кроме того, Данилов подчеркнул, что решение Японии изменить свое законодательство и начать поставлять в Европу оружие собственного производства и ракеты для ПВО – это исторический момент.

Исторически так сложилось, что Япония после Второй мировой войны приняла законодательство, запрещающее любой экспорт оружия японского производства. Сейчас происходит исторический момент, когда Япония будет возвращаться на этот рынок. В настоящее время она законодательно решает, что японское оружие может быть в других странах. мира", - отметил Данилов.

Если японские ракеты в систему Patriot попадут в Европу, то с большой вероятностью их сможет получить и Украина. Особенно учитывая то, что в нашей стране данные ракеты едва ли не самые необходимые.

По его словам, Япония является очень мощной промышленной страной с большим потенциалом и вовлечение ее в процессы защиты демократии будет уместным и важным.

Производство снарядов в Украине

Отладка совместного выпуска вооружения Украиной и США обсуждается уже не впервые. В сентябре президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Вашингтон. По результатам поездки он заявил, что страны будут совместно производить системы противовоздушной обороны .

Украина договорилась с двумя американскими ведущими компаниями о совместном производстве. боеприпасов калибра 155 миллиметров.

"Чтобы начать это производство, нам нужны технологии, которыми владеют наши партнеры. Украина никогда не производила эти калибры, вы это знаете. Поэтому чем раньше мы начинаем, тем раньше у нас будут эти решения и заработают для Сил обороны", - рассказал министр. вопросов стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.