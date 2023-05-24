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"Вперше у післявоєнній історії". Японія передала Україні 100 військових автомобілів

Церемонія передачі автомобілів. Фото: Андрій Єрмак/Telegram.
Церемонія передачі автомобілів. Фото: Андрій Єрмак/Telegram.

Японія  передала Україні 100 військових транспортних засобів, зокрема вантажівки і позашляховики. 

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Дуже вдячний нашим союзникам за важливу допомогу", - зазначив він.

Посол України в Японії Сергій Корсунський повідомив, що церемонія передачі автомобілів відбулася 24 травня у Міністерстві оборони Японії. Також країна передала 30 тисяч готових харчових пайків для потреб ЗСУ.

"Перші два автомобілі вже по дорозі в Україну, інші направлятимуться після проходження техогляду і необхідної підготовки. Вперше у післявоєнній історії Японії Сили самооборони передають військову техніку воюючій країні. Далі буде", - зазначив посол.

Нагадаємо, в рамках підтримки України Японія прийме поранених українських військових для лікування. Кілька солдатів будуть прийняті в Центральний госпіталь Сил самооборони в Токіо вже наступного місяця.

Автор:
Ніна Комащенко