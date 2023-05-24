Японія не планує вступати у НАТО, — прем’єр Кісіда

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що країна не планує ставати членом НАТО. Це прозвучало після того, як раніше посол Японії в США стверджував, що НАТО планує відкрити офіс у Токіо.

Про це повідомляє Reuters.

"Я не знаю про жодне рішення НАТО щодо створення офісу. Ми не плануємо приєднуватися до НАТО як член чи напівчлен", — сказав Кісіда.

Водночас відомо, що Кісіда планує відвідати саміт НАТО, який пройде у Вільнюсі 11-12 липня.

Нагадаємо, за словами японського посла в США, Токіо тібито "вело переговори про відкриття офісу НАТО з комунікації", який міг би стати першим в Азії такого роду.

Водночас в США вважають, що Японія є членом коаліції разом з країнами НАТО, яку створили на підтримку Україні для захисту від російської агресії. Зокрема, нещодавно уряд країни вирішив виділити для України 30 млн доларів на постачання нелетального озброєння. Допомога надійде через трастовий фонд НАТО.