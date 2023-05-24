Япония не планирует вступать в НАТО, — премьер Кисида

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна не собирается становиться членом НАТО. Это прозвучало после того, как ранее посол Японии в США утверждал, что НАТО планирует открыть офис в Токио.

Об этом сообщает Reuters.

"Я не знаю ни о каком решении НАТО по созданию офиса. Мы не планируем присоединяться к НАТО как член или получлен", — сказал Кисида.

Вместе с тем, известно, что Кишида планирует посетить саммит НАТО в июле 2023 года, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

Напомним, по словам японского посла в США, Токио якобы "вело переговоры об открытии офиса НАТО по коммуникации", который мог бы стать первым в Азии такого рода.

В то же время в США считают, что Япония является членом коалиции вместе со странами НАТО, созданной в поддержку Украины для защиты от российской агрессии. В частности, недавно правительство страны решило выделить для Украины 30 млн долларов на поставки нелетального вооружения. Помощь поступит через трастовый фонд НАТО.