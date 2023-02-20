Не знаю, на что Путин надеется: Байден об итогах года войны в Украине

Украину ожидают "сложные дни, недели и годы", а цена, которую уже пришлось заплатить украинцам, была чрезвычайно высокой. Украина дает достойный отпор агрессору, а цивилизованный мир помогает ей в ее борьбе.

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Об этом заявил президент США Джо Байден на брифинге по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"В ту темную ночь год назад мир буквально готовился к падению Киева. Кажется, что это было гораздо дольше, чем год назад. Но вспомните тот год, все думали что это конец Украины. Знаете, год спустя Киев стоит и Украина стоит. Демократия стоит. Американцы стоят с вами, и мир стоит с вами", – подчеркнул Байден.

Он подчеркнул, что не знает, на что надеется лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин.

"Путин хотел, чтобы Запад был разделен. Рассчитывал, что мы не сможем обеспечить единство стран-членов НАТО, что мы не сможем обеспечить единство в помощи Украине", - сказал президент США.

Байден добавил, что Путин надеялся, что единство западных стран будет непродолжительным.

"Теперь, видимо, он на это не надеется. Вообще не знаю, на что он надеется. Но он продолжает совершать ошибки", - сказал глава Белого дома.

По его словам, американский народ знает - неукротимая агрессия является угрозой для всего человечества.

"Мы собрали коалицию наций от Атлантики до Тихоокеанского региона. НАТО. Япония. Количество наций - более 50, помогающих Украине защищать себя беспрецедентной экономической, военной и гуманитарной поддержкой. Сильнейшие экономики мира собрались, чтобы перекрыть жизненные потоки российской экономики. Итого мы собрали 700 танков и тысячи бронемашин, тысячу артиллерийских систем и более 2 млн. артиллерийских боеприпасов, более 50 ракетных систем, средства ПВО", - отметил Байден.

Он напомнил, что Россия стремится стереть Украину с лица земли. Но сейчас многие уезжают из РФ, потому что они не видят будущего в этой стране, а российская экономика находится в сложной ситуации.

"Это самая большая наземная война в Европе за три четверти века. И вы в ней преуспели, вопреки всем ожиданиям, кроме ваших собственных. И я уверен, что вы и дальше будете побеждать", - подытожил американский лидер.

Отметим, что в понедельник, 20 февраля, президент США Джо Байден начал свой визит в Европу с неожиданной и символической поездки в Киев. Его ждали в Польше, однако Байден появился в столице Украины - это его первый визит в Украину после вторжения РФ.

Напомним, Байден заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на $500 млн.