Не знаю, на що Путін сподівається: Байден про підсумки року війни в Україні

Україну очікують "складні дні, тижні та роки", а ціна, яку вже довелося заплатити українцям була надзвичайно високою. Україна дає гідну відсіч агресору, а цивілізований світ допомагаї їй у її боротьбі.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це заявив президент США Джо Байден на брифінгу за результатами зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

"Тієї темної ночі рік тому світ буквально готувався до падіння Києва. Здається, що це було набагато довше, ніж рік тому. Але згадайте той рік, всі думали що це кінець України. Знаєте, рік потому Київ стоїть і Україна стоїть. Демократія стоїть. Американці стоять з вами, і світ стоїть з вами", - наголосив Байден.

Він підкреслив, що не знає, на що сподівається лідер країни-агресора РФ Володимир Путін.

"Путін хотів, щоб Захід був розділений. Розраховував на те, що ми не зможемо забезпечити єдність країн-членів НАТО, що ми не зможемо забезпечити єдність у допомозі Україні", - сказав президент США.

Байден додав, що Путін сподівався, що єдність західних країн буде нетривалою.

"Тепер, мабуть, він на це не сподівається. Узагалі не знаю, на що він сподівається. Але він продовжує робити помилки", – сказав очільник Білого дому.

За його словами, американський народ знає - неприборкана агресія є загрозою для всього людства.

"Ми зібрали коаліцію націй від Атлантики до Тихоокеанського регіону. НАТО. Японія. Кількість націй - понад 50, які допомагають Україні захищати себе безпрецедентною економічною, військовою та гуманітарною підтримкою. Найсильніші економіки світу зібралися, щоб перекрити життєві потоки російської економіки. Разом ми зібрали 700 танків і тисячі бронемашин, тисячу артилерійських систем і понад 2 млн артилерійських боєприпасів, більше 50 ракетних систем, засоби ППО", - зауважив Байден.

Він нагадав, що Росія прагне стерти Україну з лиця землі. Але наразі багато хто виїжджає з РФ, тому що вони не бачать майбутнього в цій країні, а російська економіка перебуває у складній ситуації.

"Це найбільша наземна війна у Європі за три чверті століття. І ви в ній досягли успіху, всупереч усім очікуванням, крім ваших власних. І я впевнений, що ви й надалі перемагатимете", - підсумував американський лідер.

Зазначимо, у понеділок, 20 лютого, президент США Джо Байден розпочав свій візит до Європи з несподіваної та символічної поїздки до Києва. На нього чекали у Польщі, проте Байден з’явився у столиці України - це його перший візит до України після вторгнення РФ.

Нагадаємо, Байден заявив, що Україна отримає новий пакет військової допомоги на $500 млн.