"Впервые в послевоенной истории". Япония передала Украине 100 военных автомобилей

Япония передала Украине 100 военных транспортных средств, в том числе грузовики и внедорожники.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Очень благодарен нашим союзникам за важную помощь", - отметил он.

Посол Украины в Японии Сергей Корсунский сообщил, что церемония передачи автомобилей состоялась 24 мая в Министерстве обороны Японии. Также страна передала 30 тысяч готовых пищевых пайков для нужд ВСУ.

"Первые два автомобиля уже по дороге в Украину, другие будут направляться после прохождения техосмотра и необходимой подготовки. Впервые в послевоенной истории Японии Силы самообороны передают военную технику воюющей стране. Продолжение следует", - отметил посол.

Напомним, в рамках поддержки Украины Япония примет раненых украинских военных для лечения. Несколько солдат будут приняты в Центральный госпиталь Сил самообороны в Токио уже в следующем месяце.