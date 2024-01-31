Пентагон підтвердив передачу Україні бомб великої дальності GLSDB, але терміни не назвав

У Пентагоні підтвердили, що передадуть Україна американські бомби GLSDB великої дальності (до 160 км) згідно з домовленостями, які були досягнуті минулого року, однак у Міноборони США не можуть назвати конкретні терміни передачі зброї.

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Про це під час брифінгу 30 січня повідомив речник Пентагону Патрік Райдер.

"Що стосується бомби малого діаметру то, як ми визнали минулого року, ми надамо Україні бомбу малого діаметра наземного базування в рамках наших зусиль з підтримки безпеки, які фінансуються USAI. Проте з міркувань безпеки ми не збираємося підтверджувати конкретні терміни", - сказав він.

Він додав, що США відкладають розмови про будь-які поставки в Україну через складну ситуацію у Конгресі, але продовжать тісно співпрацювати як і з Україною, так і з промисловими партнерами, щоб гарантувати, що Київ отримає допомогу якомога швидше.

За інформацією Reuters, бомба GLSDB (ground launch small diameter bomb) дозволить українським військовим вражати цілі на удвічі більшій відстані, яку досягають ракети HIMARS.

Передбачалося, що переміщення пускових установок і десятків боєголовок в Україну буде повітряним транспортом, але час постачання та їхнє остаточне розгортання були секретними, щоб зберегти елемент несподіванки.

Для адміністрації Байдена рішення відправити GLSDB в Україну означає альтернативну ракету ATACMS, яку США наразі надали лише в невеликій кількості.

Нагадаємо, вчора Politico з посиланням на двох американських чиновників писало, що Україна 31 січня, може отримати від США нову високоточну бомбу великої дальності GLSDB. Це абсолютно нова зброя великої дальності виробництва компанії Boeing, якої навіть США не мають у своєму арсеналі.

Що таке бомби GLSDB

GLSDB — малогабаритні високоточні снаряди, фактично — крилата бомба. Вона створена Boeing спільно з компанією SAAB та перебувають у розробці з 2019 року. GLSDB поєднує в собі авіаційну бомбу малого діаметра GBU-39 із ракетним двигуном M26. Може вражати цілі на відстані 150 кілометрів.

GLSDB можна стріляти з ракетних установок, таких як системи HIMARS і M270, що стоять на озброєнні України. Бомба оснащена крилами й ракетним двигуном, що забезпечує додаткову дальність.

Нагадаємо, компанія Boeing вперше звернулася до США з проханням про купівлю та відправку в Україну таких реактивних крилатих бомб восени 2022 року.