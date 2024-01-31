Пентагон подтвердил передачу Украине бомб большой дальности GLSDB, но сроки не назвал

В Пентагоне подтвердили, что передадут Украину американские бомбы GLSDB большой дальности (до 160 км) согласно договоренностям, достигнутым в прошлом году, однако в Минобороны США не могут назвать конкретные сроки передачи оружия.

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Об этом во время брифинга 30 января сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер.

"Что касается бомбы малого диаметра, то, как мы признали в прошлом году, мы предоставим Украине бомбу малого диаметра наземного базирования в рамках наших усилий по поддержке безопасности, которые финансируются USAI. Однако по соображениям безопасности мы не собираемся подтверждать конкретные сроки", - сказал он.

Он добавил, что США откладывают разговоры о любых поставках в Украину из-за сложной ситуации в Конгрессе, но продолжат тесно сотрудничать как с Украиной, так и с промышленными партнерами, чтобы гарантировать, что Киев получит помощь как можно скорее.

По информации Reuters, бомба GLSDB (ground launch small diameter bomb) позволит украинским военным поражать цели на вдвое большем расстоянии, достигаемом ракетами HIMARS.

Предполагалось, что перемещение пусковых установок и десятков боеголовок в Украину будет воздушным транспортом, но время снабжения и их окончательное развертывание было секретным, чтобы сохранить элемент неожиданности.

Для администрации Байдена решение отправить GLSDB в Украину означает альтернативную ракету ATACMS, которую США в настоящее время предоставили лишь в небольшом количестве.

Напомним, вчера Politico со ссылкой на двух американских чиновников писало, что Украина 31 января может получить от США новую высокоточную бомбу большой дальности GLSDB. Это совершенно новое оружие большой дальности производства компании Boeing, которое даже США не имеют в своем арсенале.

Что такое бомбы GLSDB

GLSDB – компактные высокоточные снаряды, практически – крылатая бомба. Она создана Boeing совместно с SAAB и находится в разработке с 2019 года. GLSDB совмещает в себе авиационную бомбу малого диаметра GBU-39 с ракетным двигателем M26. Может поражать цели на расстоянии 150 км.

GLSDB можно стрелять из ракетных установок, таких как системы HIMARS и M270, стоящие на вооружении Украины. Бомба оснащена крыльями и ракетным двигателем, обеспечивающим дополнительную дальность.

Напомним, компания Boeing, занимающаяся производством данного оружия, впервые обратилась в США с просьбой о покупке и отправке в Украину таких реактивных крылатых бомб осенью 2022 года.