Німеччина підготувала для України новий пакет військової допомоги у розмірі €500 млн

На черговому засіданні у форматі "Рамштайн" міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про новий пакет допомоги Україні у розмірі €500 млн.

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Про це він заявив на пресконференції, передає видання Tagesschau.

Видання пише, що рішучість України відобразити агресивну війну Росії залишається непохитною, однак військова ситуація залишається напруженою. На засіданні в форматі "Рамштайн" союзники України підтвердили подальшу підтримку боротьби з агресором.

Пісторіус повідомив, що пакет допомоги включає 10 000 артилерійських снарядів із запасів бундесверу. Крім того, Німеччина планує покрити витрати на 180 000 боєприпасів у рамках чеської ініціативи. Також в рамках нового пакету допомоги буде поставлено 100 бронемашин для піхоти та 100 транспортних машин.

Міністр оборони США Ллойд Остін, своєю чергою, пообіцяв на засіданні, що Сполучені Штати будуть продовжувати підтримувати військові зусилля України проти Росії. Він підкреслив, що Україні не дозволять зазнати невдачі, незважаючи на гальмування Конгресом США фінансування для Києва.

Допомога Німеччини Україні

Німеччина – одна із країн, які активно допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Зокрема, нещодавно Німеччина оголосила про передачу Україні шести списаних багатоцільових військових гелікоптерів Sea King Mk41 разом із комплектом запасних частин. А одна з німецьких компаній поставить в Україну 100 дронів Trinity.

Нагадаємо, 16 лютого Федеральний уряд Німеччини оголосив про черговий пакет військової підтримки для України на понад €1 млрд з нагоди підписання канцлером Олафом Шольцем і президентом України Володимиром Зеленським німецько-української безпекової угоди.

Також додамо, що депутати Бундестагу ухвалили державний бюджет на 2024 рік, у якому на військову допомогу Україні передбачено близько €7,6 млрд.

Окрім цього, Німеччина вирішила виділити €300 млн фінансової допомоги компанії "Укренерго". Наприкінці жовтня 2023 року очільник українського Міненерго Герман Галущенко зазначав, що Німеччина є найбільшим донором Фонду підтримки енергетики України, адже виділила понад €100 млн. А у лютому 2024 року країною було виділено додаткові €100 мільйонів на гуманітарну допомогу Україні.

У лютому Німеччина оголосила про відправлення чергового пакету військової допомоги Україні, до якого увійшли артилерійські боєприпаси, дрони, датчики і глушилки проти БПЛА, а також машини розмінування.

Загалом, з 24 лютого 2022 року Німеччина поставила матеріали із запасів Федеральних збройних сил на суму приблизно €5,2 млрд. Також понад 10 тисяч українських солдатів пройшли військову підготовку в Німеччині. Витрати на це навчання наразі становлять приблизно €282 млн.

Яка ситуація з допомогою від США

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США підтримав пакет, що передбачає нове фінансування допомоги Україні на понад $60 млрд, але проти цього законопроєкту виступає спікер Палати представників Майк Джонсон. Він заявляв, що у питаннях національної безпеки збирається обстоювати в першу чергу захист кордону, а не фінансову допомогу Україні та не збирається виносити на розгляд підтриманий Сенатом законопроєкт щодо фінансової допомоги Україні.

Також двопартійна група з восьми законодавців Палати представників оприлюднила 16 лютого оновлену пропозицію щодо фінансування військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Замість обіцяних $60 млрд, як було раніше, законопроєкт передбачає виділення для України лише $47,7 млрд. З цієї суми $13,8 млрд буде спрямовано на підписання Пентагоном контрактів з американськими оборонними компаніями на постачання Києву нової зброї та обладнання.

Пізніше Джонсон сказав сенаторам-республіканцям, що надішле їм проєкт про допомогу Україні, але попередив, що він виглядатиме суттєво інакше, ніж попередній, який включав пакет допомоги на суму $95 млрд.

Фото: ua.depositphotos.com