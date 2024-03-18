Польща та Німеччина оголосили про створення коаліції бронетехніки для України

26 березня Польща та Німеччина активують коаліцію бронетехніки, орієнтовану на основні бойові танки, у рамках ініціативи, спрямованої на підтримку України. Також будуть сформовані сили швидкого реагування в Європі.

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Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш після переговорів з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, передає видання Tvpworld.

Польський міністр зазначив, що це одна із найважливіших коаліцій, які були створені.

"Ми є двома провідними країнами цього проєкту, під ним підписалися й інші партнери, як-от Великобританія, Швеція та Італія", - додав він.

За словами Косіняк-Камиша, співробітництво в рамках НАТО і ЄС є основоположним для європейської безпеки, і воно буде зміцнюватися і розвиватися.

Також міністр оборони Польщі заявив, що Польща та Німеччина беруть на себе відповідальність за сили швидкого реагування в Європі.

"З липня наші бойові групи, 2 500 польських солдатів і 2 500 німецьких солдатів, будуть перебувати в стані готовності до швидкого реагування. Це сили, які виконують завдання Стратегічного компаса", - сказав Косіняк-Камиш.

Німецький колега Косіняк-Камиша наголосив на необхідності готуватися до будь-яких несподіванок.

"Ніхто насправді не знає, чи нападе Росія на будь-кого в Європі, і якщо так, то коли, але ми дійсно бачимо, що вона може і хоче напасти на Україну, і робить це вже понад два роки", — сказав Борис Пісторіус.

"Тому ми, як союзники в Європі, маємо навчитися бути готовими до будь-якої загрози, особливо до загрози, яка походить від путінської Росії. Це завдання, яке ми маємо виконати, і це те, над чим ми працюємо".

Він також наголосив на необхідності надання Україні достатніх оборонних та наступальних можливостей у вигляді ракет та озброєнь.

Коаліція дронів

Нагадаємо, 18 січня Україна та Латвія створили коаліцію дронів та РЕБ. Рішення про це ухвалили під час візиту міністра оборони Латвії Андріса Спрудса до Києва.

Міністр оборони Швеції Пол Йонссон під час засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн", оголосив що його країна приєднуються до нещодавно створеної коаліції дронів.

Велика Британія також приєдналася до коаліції і стала її співлідером разом з Латвією.

14 лютого стало відомо, що до коаліції з постачання Україні дронів доєдналися ще й Нідерланди.

Як повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, коаліція дронів вже запрацювала офіційно. До неї приєдналися вісім країн - Швеція, Велика Британія, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди, Латвія. Згодом приєдналася і Канада.