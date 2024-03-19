Германия подготовила для Украины новый пакет военной помощи в размере €500 млн

На очередном заседании в формате "Рамштайн" министр обороны Германии Борис Писториус объявил о новом пакете помощи Украине в размере €500 млн.

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Об этом он заявил на пресс-конференции, передает издание Tagesschau.

Издание пишет, что решительность Украины отразить агрессивную войну России остается непреклонной, однако военная ситуация остается напряженной. На заседании в формате Рамштайн союзники Украины подтвердили дальнейшую поддержку борьбы с агрессором.

Писториус сообщил, что пакет помощи включает в себя 10 000 артиллерийских снарядов из запасов бундесвера. Кроме того, Германия планирует возместить расходы на 180 000 боеприпасов в рамках чешской инициативы. Также в рамках нового пакета помощи будут поставлены 100 бронемашин для пехоты и 100 транспортных машин.

Министр обороны США Ллойд Остин в свою очередь пообещал на заседании, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать военные усилия Украины против России. Он подчеркнул, что Украине не позволят потерпеть неудачу, несмотря на торможение Конгрессом США финансирования для Киева.

Помощь Германии Украине

Германия – одна из стран, активно помогающих Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. В частности, недавно Германия объявила о передаче Украине шести списанных многоцелевых военных вертолетов Sea King Mk41 вместе с комплектом запасных частей. А одна из немецких компаний поставит в Украину 100 дронов Trinity.

Напомним, 16 февраля Федеральное правительство Германии объявило об очередном пакете военной поддержки для Украины более чем на €1 млрд по случаю подписания канцлером Олафом Шольцем и президентом Украины Владимиром Зеленским немецко-украинского договора безопасности.

Также добавим, что депутаты Бундестага приняли государственный бюджет на 2024 год, в котором на военную помощь Украине предусмотрено около €7,6 млрд.

Кроме того, Германия решила выделить €300 млн финансовой помощи компании "Укрэнерго". В конце октября 2023 года глава украинского Минэнерго Герман Галущенко отмечал, что Германия является крупнейшим донором Фонда поддержки энергетики Украины, ведь выделила более €100 млн. А в феврале 2024 года страной было выделено дополнительные €100 миллионов на гуманитарную помощь Украине.

В феврале Германия объявила об отправке очередного пакета военной помощи Украине, в который вошли артиллерийские боеприпасы, дроны, датчики и глушилки против БПЛА, а также машины разминирования.

В целом с 24 февраля 2022 года Германия поставила материалы из запасов Федеральных вооруженных сил на сумму около €5,2 млрд. Также более 10 тысяч украинских солдат прошли военную подготовку в Германии. Расходы на это обучение составляют примерно €282 млн.

Какая ситуация с помощью США

Напомним, 13 февраля Сенат США поддержал пакет, предусматривающий новое финансирование помощи Украине более чем на $60 млрд, но против этого законопроекта выступает спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Он заявлял, что в вопросах национальной безопасности собирается отстаивать в первую очередь защиту границы, а не финансовую помощь Украине и не собирается выносить на рассмотрение поддержанный Сенатом законопроект по финансовой помощи Украине.

Также двухпартийная группа из восьми законодателей Палаты представителей обнародовала 16 февраля обновленное предложение по финансированию военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Вместо обещанных $60 млрд, как было ранее, законопроект предусматривает выделение для Украины только $47,7 млрд. Из этой суммы $13,8 млрд будет направлено на подписание Пентагоном контрактов с американскими оборонными компаниями на поставку Киеву нового оружия и оборудования.

Позже Джонсон сказал сенаторам-республиканцам, что пришлет им проект о помощи Украине, но предупредил, что он будет выглядеть существенно иначе, чем предыдущий, включавший пакет помощи на сумму $95 млрд.

Фото: ua.depositphotos.com