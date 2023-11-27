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Для поддержки света. Германия выделила средства на ремонт энергосетей Украины
Германия решила выделить 300 млн евро финансовой помощи компании "Укрэнерго". Об этом 27 ноября сообщил посол ФРГ в Украине Мартин Егер.
"Опираясь на наше долгосрочное партнерство, Германия предоставляет "Укрэнерго" более 300 млн евро на ремонт и модернизацию сети", – отметил дипломат.
По его словам, "Укрэнерго" является одним из основных бенефициаров немецкого взноса в 200 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины.
"Вместе мы поддерживаем свет", – высказался Егер.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Энергетика Украины: помощь от Германии
ФРГ является одной из стран-партнеров Украины, оказывающих помощь, в частности, для энергетической сферы.
В конце октября глава украинского Минэнерго Герман Галущенко отмечал, что Германия является крупнейшим донором Фонда поддержки энергетики Украины, ведь выделила более 100 млн евро.
Позже стало известно, что Минэкономики Германии внесет дополнительно 54,3 млн евро в Фонд. Предполагалось, что деньги пойдут на закупку энергетического оборудования, необходимого для обновления и ремонта украинских энергетических объектов.
Кроме того, на днях посол ФРГ Мартин Егер, комментируя вопросы защиты энергосистемы, сообщил, что зимой в Украине будет развернута дополнительная система противовоздушной обороны Patriot от Германии.