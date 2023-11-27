Для поддержки света. Германия выделила средства на ремонт энергосетей Украины

Германия решила выделить 300 млн евро финансовой помощи компании "Укрэнерго". Об этом 27 ноября сообщил посол ФРГ в Украине Мартин Егер.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

"Опираясь на наше долгосрочное партнерство, Германия предоставляет "Укрэнерго" более 300 млн евро на ремонт и модернизацию сети", – отметил дипломат.

По его словам, "Укрэнерго" является одним из основных бенефициаров немецкого взноса в 200 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины.

"Вместе мы поддерживаем свет", – высказался Егер.

Энергетика Украины: помощь от Германии

ФРГ является одной из стран-партнеров Украины, оказывающих помощь, в частности, для энергетической сферы.

В конце октября глава украинского Минэнерго Герман Галущенко отмечал, что Германия является крупнейшим донором Фонда поддержки энергетики Украины, ведь выделила более 100 млн евро.

Позже стало известно, что Минэкономики Германии внесет дополнительно 54,3 млн евро в Фонд. Предполагалось, что деньги пойдут на закупку энергетического оборудования, необходимого для обновления и ремонта украинских энергетических объектов.

Кроме того, на днях посол ФРГ Мартин Егер, комментируя вопросы защиты энергосистемы, сообщил, что зимой в Украине будет развернута дополнительная система противовоздушной обороны Patriot от Германии.