Германия передаст Украине БМП Marder, танк для разминирования и тысячи снарядов

22 ноября состоялось 17-е заседание Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн", после которого стало известно, что Германия обновила список военной помощи, которую передаст Украине.

Об этом сообщает правительство Германии.

Отмечается, что Германия передала Украине партию из 20 БМП Marder вместе с боекомплектом, танк для разминирования Winsent-1, а также два автомобиля скорой помощи.

Кроме этого, Германия предоставила еще:

5 гусеничных носителей Warthog Ambulance;

2380 снарядов 155 мм калибра;

2428 криптофонов;

2 тягача 8x8 HX81;

2 полуприцепа;

9 транспортных средств (грузовики, микроавтобусы, вездеходы).

Напомним, вчера во время визита в Киев немецкий министр обороны Борис Писториус сообщил, что Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи на общую сумму 1,3 миллиарда евро. Новый пакет помощи от Германии включает четыре ракетных системы IRIS-T.

Также сегодня Министерство обороны Украины сообщило, что Болгария передаст Украине 100 списанных бронетранспортеров.

Соответствующее соглашение между Министерством внутренних дел Болгарии и Министерством обороны Украины, которое было заключено еще в июле, сегодня ратифицировало Национальное собрание Республики Болгария.

Напомним, 22 ноября в рамках "Рамштайна" Литва также передала в Украину очередной пакет военной помощи. ВСУ получили системы дистанционного подрыва и зимнее оборудование.