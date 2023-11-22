Німеччина передасть Україні БМП Marder, танк для розмінування та тисячі снарядів

22 листопада відбулося 17-те засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн", після якого стало відомо, що Німеччина оновила список військової допомоги, яку передасть Україні.

Про це повідомляє уряд Німеччини.

Зазначається, що Німеччина передала Україні партію з 20 БМП Marder разом із боєкомплектом, танк для розмінування Winsent-1, а також дві автівки швидкої допомоги.

Окрім цього, Німеччина надала ще:

5 гусеничних носіїв Warthog Ambulance;

2380 снарядів 155 мм калібру;

2428 криптофонів;

2 тягачі 8x8 HX81;

2 напівпричепи;

9 транспортних засобів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи).

Нагадаємо, вчора під час візиту до Києва німецький міністр оборони Борис Пісторіус повідомив, що Німеччина надасть Україні новий пакет військової допомоги на загальну суму 1,3 мільярда євро. Новий пакет допомоги від Німеччини включає чотири ракетні системи IRIS-T.

Також Міністерство оборони України повідомило, що Болгарія передасть Україні 100 списаних бронетранспортерів.

Відповідну угоду між Міністерством внутрішніх справ Болгарії та Міністерством оборони України, яка була укладена ще в липні, сьогодні ратифікували Національні збори Республіки Болгарія.

Нагадаємо, 22 листопада в рамках "Рамштайну" Литва також передала до України черговий пакет військової допомоги. ЗСУ отримали системи дистанційного підриву та зимове обладнання.