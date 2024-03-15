Португалія виділяє €100 млн на снаряди для України у рамках чеської ініціативи

Португалія оголосила про виділення €100 млн на закупівлю артилерійських боєприпасів великого калібру для України в рамках відповідної чеської ініціативи.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони Португалії.

"Португалія підтримає Україну, виділивши €100 млн на великокаліберні артилерійські боєприпаси. Це спільна програма придбання боєприпасів під керівництвом Чехії, до якої Португалія приєднується разом із кількома європейськими країнами", - зазначають у Міноборони.

Повідомляється, що ця ініціатива спрямована на швидку доставку якнайбільшої кількості боєприпасів різних калібрів, зокрема 155 мм. Застосування цих снарядів на полі бою досягло надзвичайно високого рівня, що робить життєво важливим та невідкладним отримання Україною даної допомоги.

"Враховуючи взяте на себе Португалією зобов'язання підтримувати захист суверенітету та територіальної цілісності України відповідно до міжнародно визнаних кордонів та дотримання Статуту ООН та міжнародного права, Рада міністрів сьогодні затвердила резолюцію, що дозволяє виділити на ці цілі кошти обсягом €100 млн", - повідомили у Міноборони Португалії.

У відомстві також додали, що підтримка, що надається в рамках спільної ініціативи під керівництвом Чехії, доповнює військову підтримку, яку надає Міністерство оборони Португалії з першої години повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У Міноборони нагадали, що Португалія постачала Україні танки Leopard 2A6? понад 40 бронетранспортерів М113 та медичні версії цих машин? артилерійські боєприпаси та легкі боєприпаси? гаубиці та різне озброєння? швидкісні катери та безпілотні літальні апарати? медичні та медико-санітарні засоби, а також засоби зв'язку? генератори для виробництва електроенергії; одяг, обмундирування та індивідуальне бойове спорядження.

Чеську ініціативу можуть підтримати 15 країн

Ідея закупівлі сотень тисяч набоїв у кількох країн поза межами ЄС була викладена прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою на позачерговому саміті європейських лідерів у Парижі 26 лютого. Завданням зустрічі було продемонструвати підтримку Києву та підкреслити рішучість Заходу допомогти йому перемогти у війні з Росією.

"Ми відшукали півмільйона одиниць боєприпасів калібру 155 міліметрів і 300 тисяч одиниць калібру 122 міліметри", - наголосив президент Чехії Петр Павел.

Франція також підтримала план закупівлі боєприпасів за межами Європи, щоб швидше доставити вкрай необхідну військову техніку в Україну.

"Пропозиція Чехії повністю відповідає тому, що ми зробили в плані артилерії. Ми звернулися до країн, які не є членами ЄС, з проханням знайти рішення. Ми будемо брати участь у цій ініціативі. Ми повністю відкриті до неї. Наша єдина мета – ефективність", - заявив президент Франції Еммануель Макрон.

Пізніше стало відомо, що Нідерланди виділяють €100 млн на снаряди для України. Також про виділення €140 млн на закупівлю снарядів оголосила і Норвегія. Згодом до ініціативи доєдналися Люксембург і Швеція.

8 березня прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала повідомив, що вже зібрано кошти на купівлю 300 тисяч снарядів.

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