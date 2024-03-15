Португалия выделяет €100 млн на снаряды для Украины в рамках чешской инициативы

Португалия объявила о выделении €100 млн на закупку артиллерийских боеприпасов большого калибра для Украины в рамках соответствующей чешской инициативы.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Португалии.

"Португалия поддержит Украину, выделив €100 млн на крупнокалиберные артиллерийские боеприпасы. Это общая программа приобретения боеприпасов под руководством Чехии, к которой Португалия присоединяется вместе с несколькими европейскими странами", - отмечают в Минобороны.

Сообщается, что эта инициатива направлена на скорую доставку наибольшего количества боеприпасов разных калибров, в том числе 155 мм. Применение этих снарядов на поле боя достигло очень высокого уровня, что делает жизненно важным и неотложным получение Украиной данной помощи.

"Учитывая взятое на себя Португалией обязательство поддерживать защиту суверенитета и территориальной целостности Украины в соответствии с международно признанными границами и соблюдением Устава ООН и международного права, Совет министров сегодня утвердил резолюцию, позволяющую выделить на эти цели средства в размере €100 млн", - сообщили в Минобороны Португалии.

В ведомстве также добавили, что поддержка, оказываемая в рамках совместной инициативы под руководством Чехии, дополняет военную поддержку, оказываемую Министерством обороны Португалии с первого часа полномасштабного вторжения России в Украину.

В Минобороны напомнили, что Португалия поставляла Украине танки Leopard 2A6, более 40 бронетранспортеров М113 и медицинские версии этих машин, артиллерийские и легкие боеприпасы, гаубицы и разное вооружение, скоростные катера и беспилотные летательные аппараты, медицинские и медико-санитарные средства, как и средства связи, генераторы для производства электроэнергии; одежду, обмундирование и индивидуальное боевое снаряжение.

Чешскую инициативу могут поддержать 15 стран

Идея закупки сотен тысяч снарядов у нескольких стран вне ЕС была изложена премьер-министром Чехии Петром Фиалой на внеочередном саммите европейских лидеров в Париже 26 февраля. Задачей встречи было продемонстрировать поддержку Киеву и подчеркнуть решимость Запада помочь ему победить в войне с Россией.

"Мы нашли полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц калибра 122 миллиметра", - подчеркнул президент Чехии Петр Павел.

Франция также поддержала план закупки боеприпасов за пределами Европы, чтобы поскорее доставить крайне необходимую военную помощь в Украину.

"Предложение Чехии полностью соответствует тому, что мы сделали в плане артиллерии. Мы обратились к странам, не являющимся членами ЕС, с просьбой найти решение. Мы будем участвовать в этой инициативе. Мы полностью открыты к ней. Наша единственная цель – эффективность", – заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Позже стало известно, что Нидерланды выделяют €100 млн на снаряды для Украины. Также о выделении €140 млн на закупку снарядов объявила и Норвегия. Впоследствии к инициативе присоединились Люксембург и Швеция.

8 марта премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что уже собраны средства на покупку 300 тысяч снарядов.

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