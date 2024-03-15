Японія та ПРООН передали Мінсоцполітики 200 електроскутерів для соцпрацівників

Соціальні працівники у 183 громадах отримають електроскутери для використання у своїй роботі та підвищення їхньої мобільності. Закупівля 200 скутерів та їхня доставка до громад стала можлива завдяки Програмі розвитку ООН в Україні та фінансування уряду Японії.

Про це повідомили у Мінсоцполітики.

Зазначається, що скутери розподілили в громади 11 областей.

У першу чергу йдеться про регіони, де соцпрацівники долають значну відстань до громадян, яким надають послуги. Це Дніпропетровська, Житомирська, Запорізька, Миколаївська, Київська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Херсонська, Черкаська та Чернігівська області.

"Для нас це важливий крок на шляху до покращення соціальних послуг. Зараз Мінсоцполітики активно розбудовує систему комплексної соціальної підтримки для населення, і осередками цієї системи ми бачимо саме громади та соціальних працівників. Тому адресна допомога громадам зараз дуже важлива. Адже наша мета – розбудувати громади, в яких людині хочеться жити", - наголосила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович під час офіційної церемонії передачі скутерів громадам.

"Я вдячна нашим постійним партнерам з ПРООН за проведення закупівлі та доставку транспорту та за сприяння всім нашим ініціативам з підтримки найбільш вразливих верств населення. Окремо дякую уряду Японії за фінансування – це важливий внесок у розвиток не тільки потенціалу соціальної сфери нашої країни, а й адресно кожної громади", - підкреслила вона.

Посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда запевнив у стійких намірах Японії підтримувати Україну та її зусилля в досягненні більш ефективного зв'язку з вразливими верствами населення.

"Перед лицем випробувань Японія міцно стоїть поруч з Україною. Реакція Японії на повномасштабне російське вторгнення в Україну була негайною та всебічною. Сьогодні ми продовжуємо підтримувати Уряд та народ України у розвитку сфери соціальних послуг, передаючи електроскутери Міністерству соціальної політики України", - зазначив посол, висловивши захоплення і вдячність представникам сфери соціального захисту в Україні.

Своєю чергою заступник постійного представника UNDP в Україні Христофорос Політіс додав, що доступ до соціальних послуг потрібно поєднувати з підвищенням якості та ефективності послуг і запевнив у намірах UNDP продовжувати партнерство з Міністерством соціальної політики та місцевими органами влади задля досягнення цієї мети.

Допомога від Японії

У грудні 2023 року Україна отримала від Японії $950 млн на відновлення та соціальний захист. Це фінансування відбулося у межах проєкту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE) та "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності" (INSPIRE).

У січні 2024 року до державного бюджету України надійшло близько $390 млн від Японії у рамках проєктів, що націлені на соціальний захист і відновлення сільського господарства.

7 січня, під час візиту в Київ, міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава зазначила, що Токіо передає $37 млн до трастового фонду НАТО, щоб забезпечити систему виявлення безпілотних летальних апаратів.

У лютому до держбюджету України надійшла частина коштів гранту обсягом $49,4 млн від Японії в межах проєкту Світового банку "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE).

В тому ж місяці Японія і Норвегія видали Україні грант на $760 млн, які будуть спрямовані на часткову компенсацію видатків держбюджету України, не пов’язаних зі сферою безпеки та оборони, зокрема на пенсійні виплати, виплати працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та оплату праці педагогів.