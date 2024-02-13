Японія передасть "Оператору ГТС" 1800 габіонів для захисту енергооб'єктів від обстрілів

ТОВ "Оператор ГТС України" отримає від Японії 1800 габіонів, що будуть використовуватися для фізичного захисту об’єктів критичної інфраструктури ГТС в різних областях України. 320 з них - уже доставлені.

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Про це повідомило Міністерство енергетики України.

"Допомагати не лише енергетичним обладнанням, але і засобами його захисту. Такою є позиція японських партнерів, які за тісної співпраці з Міністерством енергетики України системно підтримують українську енергетичну та газову сферу", - йдеться в повідомленні Міненерго.

Зазначається, що про передачу захисного обладнання оголосили під час візиту на один з об’єктів "Оператора ГТС" посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда та заступник головного представника українського офісу Японського агентства міжнародного співтовариства (JICA) Сатоші Сугімото.

Фото: Міністерство енергетики України

"Передусім, маючи нагоду, хочу подякувати всьому персоналу критично важливої національної інфраструктури, особливо співробітникам ОГТСУ, за ваші героїчні зусилля. Ви щоденно захищаєте важливі об’єкти та продовжуєте працювати попри удари Росії. Я радий бачити, що перші габіони, які в Японії ми називаємо "Ґрунтова броня", уже прибули до вас", - заявив посол Мацуда.

Він також повідомив, що ці габіони довели свої високі противибухові якості та використовуються японськими Силами Самооборони.

Міністр енергетики Герман Галущенко своєю чергою подякував уряду Японії і всьому японському народу за системну підтримку у відновленні енергетичного сектору України.

Фото: Міністерство енергетики України

"Автотрансформатори, газові турбіни, захисні споруди - все це ми отримуємо завдяки непохитній позиції Японії у прагненні підтримати Україну та український народ. Також Японія є нашим партнером у реалізації Формули миру Президента Володимира Зеленського, важливими складовими якої є пункти енергетичної безпеки, а також радіаційної та ядерної. Щиро вдячні за стійку позицію та підтримку", - підкреслив міністр.

Генеральний директор ОГТСУ Дмитро Липпа додав, що отримані габіони будуть розповсюджені по всіх лінійно-виробничих управліннях компанії. Особливо важливими вони будуть у прифронтових регіонах.

Решту габіонів ОГТСУ отримає найближчим часом. Захисні споруди будуть встановлюватися одразу після прибуття на об’єкти для посилення захисту від можливих ворожих атак.

Допомога від Японії

Нагадаємо, у січні до державного бюджету України надійшло близько $390 млн від Японії у рамках проєктів, що націлені на соціальний захист і відновлення сільського господарства.

7 січня, під час візиту в Київ, міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава зазначила, що Токіо передає $37 млн до трастового фонду НАТО, щоб забезпечити систему виявлення безпілотних летальних апаратів. У тому ж місяці було оголошено про передачу Японією Україні 7 високовольтних автотрансформаторів і 5 газових турбін, які мають забезпечити електроенергією в тому числі райони, в яких РФ прицільними ударами пошкодила енергетичну інфраструктуру.

Також у грудні 2023 року Україна отримала від Японії $950 млн на відновлення та соціальний захист. Це фінансування відбулося у межах проєкту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE) та "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності" (INSPIRE).

Крім того, 19 лютого на конференції в Токіо Японія оголосить про виділення $106 млн на допомогу Україні.