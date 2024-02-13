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Категория
Энергетика
Дата публикации

Япония передаст "Оператору ГТС" 1800 габионов для защиты энергообъектов от обстрелов

Япония передаст "Оператору ГТС" 1800 габионов для защиты энергообъектов от обстрелов
Фото: Министерство энергетики Украины

ООО "Оператор ГТС Украины" получит от Японии 1800 габионов, которые будут использоваться для физической защиты объектов критической инфраструктуры ГТС в разных областях Украины. 320 из них – уже доставлены.

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Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

"Помогать не только энергетическим оборудованием, но и средствами его защиты. Такова позиция японских партнеров, которые при тесном сотрудничестве с Министерством энергетики Украины системно поддерживают украинскую энергетическую и газовую сферу", - говорится в сообщении Минэнерго.

Отмечается, что о передаче защитного оборудования объявили во время визита на один из объектов Оператора ГТС посол Японии в Украине Кунинори Мацуда и заместитель главного представителя украинского офиса Японского агентства международного сообщества (JICA) Сатоши Сугимото.

Фото 2 — Япония передаст "Оператору ГТС" 1800 габионов для защиты энергообъектов от обстрелов
Фото: Министерство энергетики Украины

"Прежде всего, имея возможность, хочу поблагодарить весь персонал критически важной национальной инфраструктуры, особенно сотрудников ОГТСУ, за ваши героические усилия. Вы ежедневно защищаете важные объекты и продолжаете работать несмотря на удары России. Я рад видеть, что первые габионы, которые в Японии мы называем "Грунтовая броня", уже прибыли к вам", - заявил посол Мацуда.

Он также сообщил, что эти габионы доказали свои высокие противовзрывные качества и используются японскими силами самообороны.

Министр энергетики Герман Галущенко в свою очередь поблагодарил правительство Японии и весь японский народ за системную поддержку в восстановлении энергетического сектора Украины.

Фото 3 — Япония передаст "Оператору ГТС" 1800 габионов для защиты энергообъектов от обстрелов
Фото: Министерство энергетики Украины

"Автотрансформаторы, газовые турбины, защитные сооружения - все это мы получаем благодаря непоколебимой позиции Японии в стремлении поддержать Украину и украинский народ. Также Япония является нашим партнером в реализации Формулы мира Президента Владимира Зеленского, важными составляющими которой являются пункты энергетической безопасности, а также радиационной и ядерной. Искренне благодарны за устойчивую позицию и поддержку", - подчеркнул министр.

Генеральный директор ОГТСУ Дмитрий Липпа добавил, что полученные габионы будут распространены по всем линейно-производственным управлениям компании. Особенно важны они будут в прифронтовых регионах.

Остальные габионы ОГТСУ получат в ближайшее время. Защитные сооружения будут устанавливаться сразу по прибытии на объекты для усиления защиты от возможных вражеских атак.

Помощь от Японии

Напомним, в январе в государственный бюджет Украины поступило около $390 млн от Японии в рамках проектов, направленных на социальную защиту и восстановление сельского хозяйства.

7 января, во время визита в Киев, министр иностранных дел Японии Йоко Камикава отметила, что Токио передает $37 млн в трастовый фонд НАТО, чтобы обеспечить систему обнаружения беспилотных летальных аппаратов. В том же месяце было объявлено о передаче по Японии Украине 7 высоковольтных автотрансформаторов и 5 газовых турбин, которые должны обеспечить электроэнергией в том числе районы, в которых РФ прицельными ударами повредила энергетическую инфраструктуру.

Также в декабре 2023 года Украина получила от Японии $950 млн на восстановление и социальную защиту. Это финансирование произошло в рамках проекта "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE) и "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности" (INSPIRE).

Кроме того, 19 февраля на конференции в Токио Япония объявит о выделении $106 млн для помощи Украине.

Автор:
Ольга Колесниченко