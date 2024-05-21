Які авто з дизельними двигунами найчастіше купують в Україні

У квітні автопарк України поповнили 6,2 тис. авто з дизельними двигунами. Це майже на 10% менше, ніж торік.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що серед придбаних у минулому місяці авто з дизельними двигунами 1,4 тис. од. були новими (+10%), а 4,8 тис. од. вживаними, ввезеними з-за кордону (-14%).

Як зауважили в "Укравтопромі", на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 24% продажів, як і у квітні 2023 року

"Серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин також становила 24%, але це на 12 відсоткових пунктів менше, ніж торік", - підкреслюють аналітики.

ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків:

1. RENAULT Duster - 372 од.;

2. BMW X3 - 128 од.;

3. TOYOTA Land Cruiser Prado - 125 од.;

4. VOLKSWAGEN Touareg - 111 од.;

5. BMW X4 - 71 од.

ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:

1. RENAULT Megane - 485 од.;

2. SKODA Octavia - 343 од.;

3. VOLKSWAGEN Passat - 324 од.;

4. NISSAN Qashqai - 297 од.;

5. VOLKSWAGEN Golf - 169 од.

Ринок авто в Україні

Зауважимо, що впродовж квітня в Україні було зареєстровано понад 5,7 тис. нових легкових авто, що на 11% більше ніж торік.

Впродовж минулого місяця український автопарк поповнили більше 19,8 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.

За підсумками І кварталу 2024 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська, та Одеська області.

Нагадаємо, протягом січня та лютого на придбання нових легкових авто українці витратили майже 15,8 млрд грн. Близько половини цієї суми пішло на придбання автомобілів всього п’яти марок.