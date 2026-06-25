Фінляндія виділила €40 млн на закупівлю американського озброєння для України

Фінляндія виділила додаткові 40 млн євро для ініціативи PURL, через яку країни НАТО закуповують американське озброєння для України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на заяву прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

За її словами, кошти будуть спрямовані на посилення протиповітряної оборони України. Це має допомогти захистити населення та критичну інфраструктуру від російських атак, зокрема із застосуванням балістичних ракет.

Свириденко подякувала уряду Фінляндії та прем’єр-міністру Петтері Орпо за рішення підтримати Україну додатковим фінансуванням у межах ініціативи PURL.

PURL є механізмом, через який країни-члени НАТО фінансують закупівлю американського озброєння для потреб Сил оборони України.

Прем’єр-міністерка наголосила, що Фінляндія підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії та залишається одним із послідовних партнерів у сфері безпеки й оборони.

Нагадаємо, шість держав-партнерів офіційно підтвердили готовність зробити фінансові внески до ініціативи Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), яка визначена спільним пріоритетом. Отримані кошти спрямують на закупівлю озброєння у США.