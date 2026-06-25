Финляндия выделила €40 млн на закупку американского вооружения для Украины

Финляндия выделила дополнительные 40 млн евро для инициативы PURL, по которой страны НАТО закупают американское вооружение для Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко.

По ее словам, средства будут направлены на усиление противовоздушной обороны Украины. Это должно помочь защитить население и критическую инфраструктуру от российских атак, в том числе с применением баллистических ракет.

Свириденко поблагодарила правительство Финляндии и премьер-министра Петтери Орпо за решение поддержать Украину дополнительным финансированием в рамках инициативы PURL.

PURL является механизмом, через который страны-члены НАТО финансируют закупку американского вооружения для нужд сил обороны Украины.

Премьер-министр подчеркнула, что Финляндия поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения России и остается одним из последовательных партнеров в сфере безопасности и обороны.

Напомним, шесть государств-партнеров официально подтвердили готовность внести финансовые взносы по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), которая определена общим приоритетом. Полученные средства будут направлены на закупку вооружения у США.