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Финляндия выделила €40 млн на закупку американского вооружения для Украины

Финляндия выделила €40 млн на оружие
Финляндия выделила €40 млн на оружие / Юлия Свириденко

Финляндия выделила дополнительные 40 млн евро для инициативы PURL, по которой страны НАТО закупают американское вооружение для Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко.

По ее словам, средства будут направлены на усиление противовоздушной обороны Украины. Это должно помочь защитить население и критическую инфраструктуру от российских атак, в том числе с применением баллистических ракет.

Свириденко поблагодарила правительство Финляндии и премьер-министра Петтери Орпо за решение поддержать Украину дополнительным финансированием в рамках инициативы PURL.

PURL является механизмом, через который страны-члены НАТО финансируют закупку американского вооружения для нужд сил обороны Украины.

Премьер-министр подчеркнула, что Финляндия поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения России и остается одним из последовательных партнеров в сфере безопасности и обороны.

Напомним, шесть государств-партнеров официально подтвердили готовность внести финансовые взносы по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), которая определена общим приоритетом. Полученные средства будут направлены на закупку вооружения у США.

Автор:
Татьяна Гойденко