Какие авто с дизельными двигателями чаще всего покупают в Украине

В апреле автопарк Украины пополнили 6,2 тыс. автомобилей с дизельными двигателями. Это почти на 10% меньше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что среди приобретенных в прошлом месяце автомобилей с дизельными двигателями 1,4 тыс. ед. были новыми (+10%), а 4,8 тыс. ед. б/у, ввозимыми из-за границы (-14%).

Как отметили в "Укравтопроме", на рынке новых легковых автомобилей дизельные авто охватили 24% продаж, как и в апреле 2023 года.

"Среди ввезенных подержанных авто доля дизельных машин также составляла 24%, но это на 12 процентных пунктов меньше, чем в прошлом", - подчеркивают аналитики.

ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек:

1. RENAULT Duster – 372 ед.;

2. BMW X3 – 128 ед.;

3. TOYOTA Land Cruiser Prado – 125 ед.;

4. VOLKSWAGEN Touareg – 111 ед.;

5. BMW X4 – 71 ед.

ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных авто:

1. RENAULT Megane – 485 ед.;

2. SKODA Octavia – 343 ед.;

3. VOLKSWAGEN Passat – 324 ед.;

4. NISSAN Qashqai – 297 ед.;

5. VOLKSWAGEN Golf – 169 ед.

Рынок автомобилей в Украине.

Заметим, что в течение апреля в Украине было зарегистрировано более 5,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 11% больше, чем в прошлом году.

В течение прошлого месяца украинский автопарк пополнили более 19,8 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы.

По итогам І квартала 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская, и Одесская области.

Напомним, в течение января и февраля на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили почти 15,8 млрд грн. Около половины этой суммы ушло на покупку автомобилей всего пяти марок.