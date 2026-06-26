Карта боевых действий в Украине на 26 июня 2026 года

Продолжается 1584-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 26 июня 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 257 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный удар, применил три ракеты, совершил 101 авиационный удар, сбросив 310 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9388 дронов-камикадзе и произвел 2896 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 71 из реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения живой силы противника, две артиллерийские системы, состав ГСМ, один пункт управления, один пункт управления БПЛА и еще один важный объект противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло четыре боестолкновения с противником, агрессор нанес два авиационных удара с применением шести КАБ, совершил 77 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять - с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Вильча и в сторону населенных пунктов Казачья Лопань, Избицкое, Чайковка.

На Купянском направлении враг пять раз атаковал в районе Песчаного и в сторону населенных пунктов Купянск-Узловой, Ковшаровка, Новоплатоновка.

На Лиманском направлении противник 17 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах населенных пунктов Заречное, Ямполь и в сторону населенных пунктов Шейковка, Красный Пруд, Ставки, Дробышево, Лиман, Озерное.

На Славянском направлении противник штурмовал 23 раза вблизи Закотного, Резниковки и в сторону населенных пунктов Рай-Александровка и Кривая Лука.

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали вблизи Малиновки.

На Константиновском направлении враг совершил 23 атаки вблизи населенных пунктов Плещеевка, Ильиновка, Иванополье, Русин Яр и в направлении Константиновки, Степановки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 31 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Новоалександровка, Родинское, Васильевка, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Торецкое, Кучеров Яр, Ивановка, Новый Донбасс, Белицкое.

На Александровском направлении наши защитники остановили пять вражеских атак в районе Александрограда и в сторону Вербового.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 27 атак в районе Доброполья и в сторону населенных пунктов Воздвижовка, Горькое, Рождественское, Ровно, Староукраинка, Гуляйпольское, Волшебное.

На Ореховском направлении наши защитники остановили четыре попытки противника продвинуться вперед в районе Степного и в сторону Павловки Щербаков.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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