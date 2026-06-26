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Карта боевых действий в Украине на 26 июня 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1584-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 26 июня 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 26 июня 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 26 июня 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 26 июня 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 26 июня 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 26 июня 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 26 июня 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 26 июня 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 26 июня 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 26 июня 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 26 июня 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 26 июня 2026 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 26 июня 2026 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 26 июня 2026 года
Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 26 июня 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 257 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный удар, применил три ракеты, совершил 101 авиационный удар, сбросив 310 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9388 дронов-камикадзе и произвел 2896 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 71 из реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения живой силы противника, две артиллерийские системы, состав ГСМ, один пункт управления, один пункт управления БПЛА и еще один важный объект противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло четыре боестолкновения с противником, агрессор нанес два авиационных удара с применением шести КАБ, совершил 77 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять - с применением РСЗО.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 26 июня 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Вильча и в сторону населенных пунктов Казачья Лопань, Избицкое, Чайковка.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 26 июня 2026 года

На Купянском направлении враг пять раз атаковал в районе Песчаного и в сторону населенных пунктов Купянск-Узловой, Ковшаровка, Новоплатоновка.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 26 июня 2026 года

На Лиманском направлении противник 17 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах населенных пунктов Заречное, Ямполь и в сторону населенных пунктов Шейковка, Красный Пруд, Ставки, Дробышево, Лиман, Озерное.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 26 июня 2026 года

На Славянском направлении противник штурмовал 23 раза вблизи Закотного, Резниковки и в сторону населенных пунктов Рай-Александровка и Кривая Лука.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 26 июня 2026 года

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали вблизи Малиновки.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 26 июня 2026 года

На Константиновском направлении враг совершил 23 атаки вблизи населенных пунктов Плещеевка, Ильиновка, Иванополье, Русин Яр и в направлении Константиновки, Степановки.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 26 июня 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 31 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Новоалександровка, Родинское, Васильевка, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Торецкое, Кучеров Яр, Ивановка, Новый Донбасс, Белицкое.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 26 июня 2026 года

На Александровском направлении наши защитники остановили пять вражеских атак в районе Александрограда и в сторону Вербового.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 26 июня 2026 года

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 27 атак в районе Доброполья и в сторону населенных пунктов Воздвижовка, Горькое, Рождественское, Ровно, Староукраинка, Гуляйпольское, Волшебное.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 26 июня 2026 года

На Ореховском направлении наши защитники остановили четыре попытки противника продвинуться вперед в районе Степного и в сторону Павловки Щербаков.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 26 июня 2026 года

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

Фото 27 — Карта боевых действий в Украине на 26 июня 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько