Потери врага по состоянию на 26 июня 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 310 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1584 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 398 370 человек.

Потери России в войне на 26 июня 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 26 июня потеряла:

личного состава – около 1 398 370 (+1 310) человек;

танков – 12 059 (+2) ед;

боевых бронированных машин – 24 823 (+5) ед;

артиллерийских систем – 44 799 (+68) ед;

РСЗО – 1 896 (+3) ед.;

средств ПВО – 1 447 (+4) ед;

самолетов – 436 (+0) ед;

вертолетов – 353 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 1729 (+1) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 373 660 (+1 778) ед;

крылатых ракет – 4 787 (+0) ед;

кораблей/катеров – 33 (+0) ед;

подводных лодок – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 112 146 (+439) ед;

специальной техники – 4 348 (+9) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 26 июня

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 3 баллистические ракеты Искандер-М;

174 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге, центре и востоке страны.

Зафиксировано попадание 4 баллистических ракет и 11 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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