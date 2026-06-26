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Потери врага по состоянию на 26 июня 2026 – Генштаб ВСУ

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 310 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1584 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 398 370 человек.

Потери России в войне на 26 июня 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 26 июня потеряла:

  • личного состава – около 1 398 370 (+1 310) человек;
  • танков – 12 059 (+2) ед;
  • боевых бронированных машин – 24 823 (+5) ед;
  • артиллерийских систем – 44 799 (+68) ед;
  • РСЗО – 1 896 (+3) ед.;
  • средств ПВО – 1 447 (+4) ед;
  • самолетов – 436 (+0) ед;
  • вертолетов – 353 (+0) ед;
  • наземных робототехнических комплексов – 1729 (+1) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 373 660 (+1 778) ед;
  • крылатых ракет – 4 787 (+0) ед;
  • кораблей/катеров – 33 (+0) ед;
  • подводных лодок – 2 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 112 146 (+439) ед;
  • специальной техники – 4 348 (+9) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 26 июня 2026 – Генштаб ВСУ

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 26 июня

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбито/подавлено 3 баллистические ракеты Искандер-М;
  • 174 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге, центре и востоке страны.

Зафиксировано попадание 4 баллистических ракет и 11 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

Фото 3 — Потери врага по состоянию на 26 июня 2026 – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько