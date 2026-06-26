Втрати ворога станом на 26 червня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 310 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1584 добу повномасштабної війни становлять 1 398 370 осіб.

Втрати Росії у війні на 26 червня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 26 червня втратила:

особового складу – близько 1 398 370 (+1 310) осіб;

танків – 12 059 (+2) од.;

бойових броньованих машин – 24 823 (+5) од.;

артилерійських систем – 44 799 (+68) од.;

РСЗВ – 1 896 (+3) од.;

засобів ППО – 1 447 (+4) од.;

літаків – 436 (+0) од.;

гелікоптерів – 353 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 1 729 (+1) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 373 660 (+1 778) од.;

крилатих ракет – 4 787 (+0) од.;

кораблів / катерів – 33 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 112 146 (+439) од.;

спеціальної техніки – 4 348 (+9) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 26 червня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 3 балістичні ракети Іскандер-М;

174 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни.

Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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