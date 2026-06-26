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Втрати ворога станом на 26 червня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 310 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1584 добу повномасштабної війни становлять 1 398 370 осіб.
Втрати Росії у війні на 26 червня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 26 червня втратила:
- особового складу – близько 1 398 370 (+1 310) осіб;
- танків – 12 059 (+2) од.;
- бойових броньованих машин – 24 823 (+5) од.;
- артилерійських систем – 44 799 (+68) од.;
- РСЗВ – 1 896 (+3) од.;
- засобів ППО – 1 447 (+4) од.;
- літаків – 436 (+0) од.;
- гелікоптерів – 353 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 1 729 (+1) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 373 660 (+1 778) од.;
- крилатих ракет – 4 787 (+0) од.;
- кораблів / катерів – 33 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 112 146 (+439) од.;
- спеціальної техніки – 4 348 (+9) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 26 червня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 3 балістичні ракети Іскандер-М;
- 174 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни.
Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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