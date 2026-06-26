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Карта бойових дій в Україні на 26 червня 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1584-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 26 червня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 26 червня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 26 червня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 26 червня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 26 червня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 26 червня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 26 червня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 26 червня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 26 червня 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 26 червня 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 26 червня 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 26 червня 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 26 червня 2026 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 26 червня 2026 року
Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 26 червня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 257 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував три ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів-камікадзе та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 - із реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження живої сили противника, дві артилерійські системи, склад ПММ, один пункт управління, один пункт управління БпЛА та ще один інший важливий об’єкт противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося чотири боєзіткнення з противником, агресор завдав двох авіаційних ударів із застосуванням шести КАБ, здійснив 77 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять - із застосуванням РСЗВ.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 26 червня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Стариця, Вільча та у бік населених пунктів Козача Лопань, Ізбицьке, Чайківка.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 26 червня 2026 року

На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів атакував у районі Піщаного та у бік населених пунктів Куп’янськ-Вузловий, Ківшарівка, Новоплатонівка.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 26 червня 2026 року

На Лиманському напрямку противник 17 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у районах населених пунктів Зарічне, Ямпіль та у бік населених пунктів Шийківка, Червоний Став, Ставки, Дробишеве, Лиман, Озерне.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 26 червня 2026 року

На Слов’янському напрямку противник штурмував 23 рази поблизу Закітного, Різниківки та в бік населених пунктів Рай-Олександрівка й Крива Лука.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 26 червня 2026 року

На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували поблизу Малинівки.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 26 червня 2026 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 23 атаки поблизу населених пунктів Плещіївка, Іллінівка, Іванопілля, Русин Яр та в напрямку Костянтинівки, Степанівки.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 26 червня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 31 штурмову дію агресора в районах населених пунктів Новоолександрівка, Родинське, Василівка, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке та в бік населених пунктів Торецьке, Кучерів Яр, Іванівка, Новий Донбас, Білицьке, Шевченко, Новопідгородне.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 26 червня 2026 року

На Олександрівському напрямку наші захисники зупинили п’ять ворожих атак в районі Олександрограда та у бік Вербового.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 26 червня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 27 атак у районі Добропілля та в бік населених пунктів Воздвижівка, Гірке, Різдвянка, Рівне, Староукраїнка, Гуляйпільське, Чарівне.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 26 червня 2026 року

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили чотири спроби противника просунутися вперед у районі Степового та у бік Павлівки, Щербаків.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 26 червня 2026 року

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

Фото 27 — Карта бойових дій в Україні на 26 червня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько