Антимонопольный комитет разрешил "Креди Агриколь" приобрести банк "Львов"

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение АО "Креди Агриколь Украина" на получение контроля над АО "АКБ "Львов".

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в решении АМКУ от 25 июня.

Речь идет о приобретении до 100% акционерного капитала банка "Львов".

О намерении приобрести до 100% акций банка "Львов" "Креди Агриколь Украина" сообщил еще в марте 2025 года. В "Креди Агриколь Украина" ранее отмечалось, что приобретение банка "Львов" позволит укрепить позиции финансового учреждения в Западной Украине, а также усилить присутствие в сегменте малого и среднего бизнеса и аграрном секторе.

После согласования Антимонопольного комитета соглашение получило еще один необходимый этап для завершения.

О Crédit Agricole Ukraine

Crédit Agricole Ukraine, дочерняя компания, полностью принадлежащая Crédit Agricole SA, является универсальным международным банком в Украине, стратегическим партнером по агробизнесу и корпоративным клиентам, а также одним из лидеров рынка автокредитования.

Имея головной офис в Киеве, 137 отделений по всей стране и 2200 сотрудников, банк обслуживает 380 000 клиентов.

Про Банк Львов

Банк Львов – это украинский банк, ориентированный на малый и средний бизнес, с головным офисом во Львове и более 37 000 розничных и 8400 клиентов малого и среднего бизнеса, в частности сельскохозяйственных компаний.

Банк имеет постоянное присутствие на западе Украины и предлагает финансирование на развитие, пополнение оборотного капитала, рефинансирование и проекты энергоэффективности, а также полный спектр депозитных и платежных услуг.

Банк "Львов" работает на рынке с 1990 года. В 2006-м учреждение, которое на тот момент занимало 130-е место из 150 существующих банков по активам, приобрел исландский шахматный гроссмейстер и инвестор Магреир Петурсон

Тогда собственный капитал "Львова" составил около 60 млн. грн., по данным НБУ, или эквивалент примерно $12 млн.

В 2018 году Петурсон продал 40,5% акций банка швейцарской инвесткомпании ResponsAbility Participations AG, акционерами которой, в частности, является немецкая KfW и ряд европейских пенсионных фондов. Сумма сделки не разглашается. В январе 2022-го долю в 13,9% приобрела Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO), внеся в капитал 270 млн грн, или эквивалент около $10 млн. Корпорация инвестирует в экологические проекты, ее владельцами являются правительства североевропейских стран В 2024 году €5 млн в капитал банка инвестировал нидерландский правительственный фонд DGGF

Сейчас ResponsAbility Participations принадлежит 41% акций Банка "Львов", Петурсону – 28%, DGGF – 20,5%, NEFCO – 10,3%. Остальные распределены между физлицами-миноритариями.

По состоянию на февраль банк "Львов" имеет 22 отделения, по данным НБУ, большинство находится во Львове и области. Кредитный портфель более чем в 11 млрд грн является 18-м среди всех 60 банков по объему и на 99% состоит из кредитов бизнеса. За 2025 год банк получил 325,1 млн грн чистой прибыли.

После покупки Идея Банка Сергеем Тигипко и обанкротившегося "РВС банка" на эстонском Iute Group банк "Львов" может стать следующим финучреждением, которое сменит владельца.