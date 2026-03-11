Креди Агриколь подписал соглашение о приобретении банка "Львов": что известно

Креди Агриколь Украина, работающий на рынке Украины более 30 лет, подписал соглашение о приобретении до 100% акционерного капитала украинского банка "Львов", ориентированного на малый и средний бизнес.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Crédit Agricole Ukraine.

Соглашение требует регуляторного разрешения

Отмечается, что это приобретение позволяет Креди Агриколь Украина укрепить свои позиции в Западной Украине, одновременно усиливая позиции банка в сегменте малого и среднего бизнеса и в сельскохозяйственном секторе.

"Соглашение приобретения банка "Львов" полностью соответствует стратегии Креди Агриколь Украины по поддержке украинской экономики в долгосрочной перспективе и его амбициям играть ключевую роль в восстановлении Украины", - отметили в финучреждении.

Там добавили, что завершение соглашения будет зависеть от выполнения ряда предварительных условий, в частности, получения регуляторных разрешений от Национального банка Украины и Антимонопольного комитета Украины, и ожидается, что оно будет завершено к середине 2026 года.

О Crédit Agricole Ukraine

Crédit Agricole Ukraine, дочерняя компания, полностью принадлежащая Crédit Agricole SA, является универсальным международным банком в Украине, стратегическим партнером по агробизнесу и корпоративным клиентам, а также одним из лидеров рынка автокредитования.

Имея головной офис в Киеве, 137 отделений по всей стране и 2200 сотрудников, банк обслуживает 380 000 клиентов.

Про Банк Львов

Банк Львов – это украинский банк, ориентированный на малый и средний бизнес, с головным офисом во Львове и более 37 000 розничных и 8400 клиентов малого и среднего бизнеса, в частности сельскохозяйственных компаний.

Банк имеет постоянное присутствие на западе Украины и предлагает финансирование на развитие, пополнение оборотного капитала, рефинансирование и проекты энергоэффективности, а также полный спектр депозитных и платежных услуг.

Банк "Львов" работает на рынке с 1990 года. В 2006-м учреждение, которое на тот момент занимало 130-е место из 150 существующих банков по активам, приобрел исландский шахматный гроссмейстер и инвестор Магреир Петурсон

Тогда собственный капитал "Львова" составил около 60 млн. грн., по данным НБУ, или эквивалент примерно $12 млн.

В 2018 году Петурсон продал 40,5% акций банка швейцарской инвесткомпании ResponsAbility Participations AG, акционерами которой, в частности, является немецкая KfW и ряд европейских пенсионных фондов. Сумма сделки не разглашается. В январе 2022-го долю в 13,9% приобрела Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO), внеся в капитал 270 млн грн, или эквивалент около $10 млн. Корпорация инвестирует в экологические проекты, ее владельцами являются правительства североевропейских стран В 2024 году €5 млн в капитал банка инвестировал нидерландский правительственный фонд DGGF

Сейчас ResponsAbility Participations принадлежит 41% акций Банка "Львов", Петурсону – 28%, DGGF – 20,5%, NEFCO – 10,3%. Остальные распределены между физлицами-миноритариями.

По состоянию на февраль банк "Львов" имеет 22 отделения, по данным НБУ, большинство находится во Львове и области. Кредитный портфель более чем в 11 млрд грн является 18-м среди всех 60 банков по объему и на 99% состоит из кредитов бизнеса. За 2025 год банк получил 325,1 млн грн чистой прибыли.

Стоимость сделки может достичь $40 млн.

Об интересе к банку "Львов" со стороны Креди Агриколь, писал Forbes на финансовом рынке, двое из которых близки сторонам возможного соглашения.

Для международной банковской группы поглощение такого актива может являться способом усилить присутствие на рынке, считает финансовая экспертка Елена Коробкова.

"Это инвестиция в региональный банк со стабильной бизнес-моделью, прозрачной структурой и сильной экспертизой по работе с местным бизнесом", - объясняет она.

Усложнить потенциальное соглашение для Креди Агриколь может признание Нацбанком небезупречной репутации всех сохраняющих любую активность всех международных банков на российском рынке. Французская группа одной из первых заявила о сокращении российского бизнеса после начала войны в Украине, однако до сих пор сохраняет там минимальную активность. Материнские офисы таких учреждений должны подать в НБУ планы полного выхода из РФ, на основании которых статус небезупречной репутации может быть снят.

Собеседники Forbes на финансовом рынке оценивали сделку с Креди Агриколь примерно в $41,8 млн.

После покупки Идея Банка Сергеем Тигипко и обанкротившегося "РВС банка" на эстонском Iute Group банк "Львов" может стать следующим финучреждением, которое сменит владельца.