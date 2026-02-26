Запланована подія 2

Польский государственный банк BGK начнет работу в Украине: Верховная Рада ратифицировала соглашение

Верховная Рада 26 февраля приняла Закон Украины "О ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Республики Польша о деятельности Bank Gospodarstwa Krajowego в Украине".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба парламента.

Согласно соглашению, предусмотрено, что Bank Gospodarstwa Krajowego сможет осуществлять свою деятельность на территории Украины, в частности, оказывать украинскому правительству, государственным и частным учреждениям и организациям финансовую и техническую помощь в форме займов или других финансовых инструментов, таких как поддержка экспорта, гранты или гарантии для реализации проектов по восстановлению и развитию Украины, которые будут определены правительством Польши.

Реализация соглашения будет способствовать ускорению обновления Украины, развитию финансового и инвестиционного сотрудничества с Польшей, а также привлечению дополнительных ресурсов для реализации проектов экономического развития.

О банке

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) – польский государственный банк развития, выполняющий стратегическую миссию поддержки социально-экономического развития страны. Это единственное учреждение такого типа в Польше, полностью принадлежащее правительству.

Банк финансирует инфраструктурные проекты, в частности, в сфере транспорта, энергетики и жилищного строительства, предоставляет кредиты и гарантии, в том числе для малых и средних предприятий, а также активно стимулирует экспорт польских компаний. Кроме того, BGK реализует государственные и европейские программы развития, в частности Ukraine Facility, и руководит рядом инвестиционных фондов.

Важной частью деятельности банка является сотрудничество с Украиной: BGK оказывает финансовую и техническую помощь для восстановления, включая ссуды, гранты и другие инструменты поддержки украинского бизнеса.

Украина и Польша заключили соглашение о работе польского банка BGK в Украине 25 сентября.

Автор:
Светлана Манько