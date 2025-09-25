Инвестиционные возможности и поддержка экспорта: польский банк BGK начнет работу в Украине

Украина и Польша заключили соглашение о работе польского банка BGK в Украине, который теперь сможет предоставлять кредиты, гранты и гарантии для правительственных и частных проектов, поддержки экспорта и восстановления страны, открывая новые инвестиционные и партнерские возможности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэкономики.

BGK заработает в Украине

Согласно подписанному соглашению, польский банк BGK получил право работать в Украине и оказывать финансовую и техническую поддержку как правительству, так и государственным и частным организациям. Помощь может осуществляться посредством кредитов, грантов, гарантий или других инструментов для развития экспорта, реализации проектов восстановления и экономического роста. Конкретные направления сотрудничества будут определяться правительствами Украины и Польши совместно с банком.

Напомним, 15 сентября Кабмин одобрил проект этого соглашения

"Заключение соглашения между правительствами Республики Польша и Украины позволит BGK получить статус, подобный тому, которым пользуются другие институты и банки развития, осуществляющие деятельность в Украине. Соглашение позволит, в частности, внедрять преференциальные финансовые инструменты BGK на территории Украины с использованием инструментов Ukraine Facility и Финансового инструмента развития сотрудничества (FIGR)".

Для реализации своих задач BGK получает право:

открывать представительства на территории Украины;

привлекать к работе сотрудников как с украинским, так и польским или другим гражданством;

проводить переговоры, заключать соглашения, предоставлять и получать гарантии, а также совершать другие действия, необходимые для реализации проектов в пределах, определенных Соглашением.

О банке

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) – польский государственный банк развития, выполняющий стратегическую миссию поддержки социально-экономического развития страны. Это единственное учреждение такого типа в Польше, полностью принадлежащее правительству.

Банк финансирует инфраструктурные проекты, в частности, в сфере транспорта, энергетики и жилищного строительства, предоставляет кредиты и гарантии, в том числе для малых и средних предприятий, а также активно стимулирует экспорт польских компаний. Кроме того, BGK реализует государственные и европейские программы развития, в частности Ukraine Facility, и руководит рядом инвестиционных фондов.

Важной частью деятельности банка является сотрудничество с Украиной: BGK оказывает финансовую и техническую помощь для восстановления, включая ссуды, гранты и другие инструменты поддержки украинского бизнеса.