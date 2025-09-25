Інвестиційні можливості та підтримка експорту: польський банк BGK почне роботу в Україні

Україна та Польща уклали угоду про роботу польського банку BGK в Україні, який тепер зможе надавати кредити, гранти та гарантії для урядових і приватних проєктів, підтримки експорту та відновлення країни, відкриваючи нові інвестиційні та партнерські можливості.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

BGK запрацює в Україні

Згідно з підписаною угодою, польський банк BGK отримав право працювати в Україні та надавати фінансову й технічну підтримку як уряду, так і державним та приватним організаціям. Допомога може здійснюватися у вигляді кредитів, грантів, гарантій чи інших інструментів для розвитку експорту, реалізації проєктів відновлення та економічного зростання. Конкретні напрями співпраці визначатимуть уряди України й Польщі спільно з банком.

Нагадаємо, 15 вересня Кабмін схвалив проєкт цієї угоди

"Укладання угоди між урядами Республіки Польща та України дозволить BGK отримати статус, подібний до того, яким користуються інші інституції та банки розвитку, які здійснюють діяльність в Україні. Угода дозволить, зокрема, впроваджувати преференційні фінансові інструменти BGK на території України з використанням інструментів Ukraine Facility та Фінансового інструменту розвитку співробітництва (FIWR)", – підкреслив Мирослав Чекай, президент правління BGK.

Для реалізації своїх завдань BGK отримує право:

відкривати представництва на території України;

залучати до роботи співробітників як з українським, так і з польським чи іншим громадянством;

проводити переговори, укладати угоди, надавати та отримувати гарантії, а також здійснювати інші дії, необхідні для втілення проєктів у межах, визначених Угодою.

Про банк

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) — польський державний банк розвитку, який виконує стратегічну місію підтримки соціально-економічного розвитку країни. Це єдина установа такого типу в Польщі, що повністю належить уряду.

Банк фінансує інфраструктурні проєкти, зокрема у сфері транспорту, енергетики та житлового будівництва, надає кредити й гарантії, у тому числі для малих і середніх підприємств, а також активно стимулює експорт польських компаній. Окрім цього, BGK реалізує державні та європейські програми розвитку, зокрема Ukraine Facility, і керує низкою інвестиційних фондів.

Важливою частиною діяльності банку є співпраця з Україною: BGK надає фінансову та технічну допомогу для відбудови, включаючи позики, гранти та інші інструменти підтримки українського бізнесу.